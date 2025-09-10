W nocy z wtorku na środę mieszkańcy wschodniej Polski przeżyli dramatyczne chwile. W miejscowości Wyryki w województwie lubelskim w budynek mieszkalny uderzyły szczątki rosyjskiego bezzałogowca.

Donald Trump zapytany o rosyjskie drony nad Polską. Tak zareagował. Wszystko się nagrało (WIDEO)

Rosyjski dron spadł na polski dom

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, jednak straty materialne są poważne: uszkodzony został dach domu oraz zaparkowany w pobliżu samochód.

Ludzie są trochę przestraszeni, ale bardziej zaciekawieni tym, co się stało. Chodzą i oglądają ten zniszczony dom. Ale paniki żadnej nie ma — mówi w rozmowie z Onetem mieszkanka wsi Wyryki. Szykujemy się do pracy, a nie na wojnę — słyszymy od mieszkańca tej wsi.

Według relacji mieszkańców, około północy dało się słyszeć huk, a następnie zauważono ogień na dachu jednego z budynków. Strażacy i policja przybyli na miejsce w ciągu kilku minut. Jak przekazał wójt gminy, na razie nie wiadomo, czy w Wyrykach spadł cały dron, czy jedynie jego fragmenty – ustalenia w tej sprawie prowadzi wojsko i prokuratura.

To cud, że nikomu nic się nie stało. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a poszkodowanej rodzinie zapewniono lokal zastępczy – powiedział lokalnym mediom samorządowiec.

W środę rano wszystkie szkoły i przedszkola w gminie zostały zamknięte. Na ulicach pojawiły się dodatkowe patrole policji i żandarmerii wojskowej. Wojsko apeluje do mieszkańców, by nie dotykali żadnych podejrzanych elementów, które mogą być częściami dronów, lecz zgłaszali je policji lub pod numerem alarmowym 112.

Córka Jacka Kurskiego powiedziała „tak”! Ceremonia jak z bajki i mąż z arystokratycznym rodowodem (FOTO)

Służby potwierdzają, że nie był to odosobniony przypadek. Fragmenty rosyjskich dronów odnaleziono również w innych miejscowościach woj. lubelskiego m.in. w Czosnówce, Cześnikach czy Wohyniu.

Eksperci i politycy USA komentują rosyjskie drony nad Polską: „To nie był wypadek”

Incydent w Wyrykach rodzi poważne pytania o skuteczność systemu obrony powietrznej Polski. Eksperci podkreślają, że mimo szybkiej reakcji wojska, zagrożenie dla ludności cywilnej pozostaje realne.