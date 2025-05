Kasia Moś po raz pierwszy pokazała brzuszek CIĄŻOWY! Fani: „Jaki już duży brzusio” (WIDEO)

Pod serią zdjęcie od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani byli zachwyceni fotografiami świeżo upieczonej mamy i nie szczędzili jej komplementów. Wspominali o boskiej sylwetce Kasi Moś i jej drapieżnym wizerunku:

Kasia Moś w rozmowie z prowadzącymi „Halo tu Polsat” szczerze wyznała, że jej poród nie należał do najłatwiejszych. Wszystko przez komplikacje, które spowodowały, że piosenkarka zdecydowała się na cesarskie cięcie. Na szczęście dziś czuje się już dobrze i razem z partnerem mogą celebrować wspólny czas spędzony z noworodkiem:

Gdybyście mnie zobaczyli cztery dni temu, to nie wyglądałam tak, jak wyglądam. Powinnam się państwu zaprezentować w takiej fryzurze rozwalonej, z wymalowanymi oczami pod spodem, to wtedy zrobiłabym furorę. Było dosyć trudno. Każda kobieta, która urodziła dzidziusia wie, że są różne problemy. To normalne życie z laktacją, które jest dosyć frustrujące i bardzo bolesne. Tak że ściskam wszystkie mamy — powiedziała artystka w śniadaniówce Polsatu.