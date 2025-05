Deynn oraz Daniel Majewski od ponad miesiąca spełniają się jako świeżo upieczeni rodzice. Para szczęśliwie powitała na świat długo wyczekiwanego synka Romeo. I choć oboje świetnie odnajdują się w nowej roli, to niestety rzeczywistość macierzyństwa nie zawsze bywa kolorowa. Teraz Deynn poinformowała, że zmaga się ze straszliwymi problemami zdrowotnymi.

Deynn, czyli Marita Sürma Majewska oraz Daniel Majewski od lat uznawani są za jedną z najpopularniejszych par w świecie internetu. Na wieść o tym, że spodziewają się dziecka, internauci i fani z niecierpliwością wyczekiwali dnia porodu. Szczęśliwi rodzice w końcu doczekali się synka, a cały poród przebiegł bez większych komplikacji.

Niestety najtrudniejsze czekało ich w domowej rzeczywistości. Najpierw problemy z pieskiem Didi, która nie potrafiła zaakceptować nowego członka rodziny, a teraz poważne zapalenie piersi Deynn. Influencerka mówi wprost, że nigdy nie była w tak złym stanie, a jednocześnie jest zaskoczona następstwami, jakie niesie za sobą połóg.

Mało mnie tu, bo od wczoraj umieram z zapaleniem piersi. Nigdy w życiu nie miałam tak okropnego stanu, ból to jakiś piep*zony kosmos. Dlaczego nikt o tym nie mówi?! Ogólnie o laktacji, o ciemnych stronach, o tym, jakie to jest wymagające. Kiedyś myślałam, że to tylko przyłożenie malucha do piersi, a tu tyle zakamarków, pełnego i świadomego zaangażowania – pisała Deynn na Instastories.