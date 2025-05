Gdy Justyna Steczkowska walczyła o awans do finału Eurowizji, nikt nie spodziewał się takiego gestu… od jej siostry. Przez lata plotkowano o ich rzekomym konflikcie, ale najnowszy wpis Magdy Steczkowskiej rozwiał wszelkie wątpliwości. „Pękam z dumy!” – napisała bez wahania.

We wtorek wieczorem Justyna Steczkowska rozgrzała eurowizyjną scenę do czerwoności. Jej występ z utworem „Gaja” został entuzjastycznie przyjęty przez fanów i jurorów, a Polska bez problemu awansowała do wielkiego finału. Emocje sięgnęły zenitu, ale nie tylko za kulisami – także w mediach społecznościowych, gdzie nieoczekiwanie odezwała się siostra naszej Diwy- Magda Steczkowska.

Siostra gwiazdy od lat funkcjonuje w show-biznesie i – jak spekulowano – jej relacje z Justyną miały być chłodne. W rzeczywistości jednak wygląda to zupełnie inaczej. Magda aktywnie relacjonowała przygotowania Justyny do występu, a zaraz po półfinale opublikowała relację z wyraźnym wsparciem.

No i jak Wam się podobało? Bo ja pękam z dumy! Brawo, Jusia!– napisała wprost, załączając zdjęcie z instrukcją głosowania.

W komentarzach nie zabrakło zachwytów – między innymi od Pauliny Chylewskiej, która napisała: „To było tak znakomite! Duma 1000”.

Wcześniej Justyna pojawiła się nawet na stories Magdy, nagrywając specjalne pozdrowienia dla jej obserwatorów. To jednak nie pierwszy raz, gdy artystki stanowczo ucinały plotki o konflikcie. W wywiadzie dla Pomponika Justyna powiedziała wprost: „Nie jestem pokłócona ze swoją siostrą Magdą i nigdy nie byłam”.

Magda również nie kryła sympatii do starszej siostry:

Uwielbiam jej dzieciaki, bardzo lubię z nią przebywać. To fajne, ciepłe kontakty i to jest najważniejsze – wyjaśniała w rozmowie z Plejadą.

Choć obie wykonują ten sam zawód, siostrzana rywalizacja nie wchodzi w grę:

„Czasami rzeczywiście nie mogłam wziąć udziału w jakimś koncercie, bo już była Jusia. Ale jesteśmy tak różne, że to nie problem”.

Gest Magdy po eurowizyjnym sukcesie Justyny mówi sam za siebie. Wygląda na to, że siostry Steczkowskie z plotkami już się rozprawiły – i to z klasą.