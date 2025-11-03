W ćwierćfinałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami” z programem pożegnali się Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, którzy od początku edycji byli surowo oceniani przez jurorów. Tancerz i aktorka wiele razy podkreślali, że udział w programie daje im mnóstwo radości, a możliwość kontynuowania tej przygody dają im przede wszystkim widzowie, którzy tak chętnie oddają na nich głosy.

Tuż po zakończeniu emisji Barbara i Michał nie ukrywali swoich emocji. W rozmowie z naszą redakcją ujawnili, że jest to szczególny dla nich moment. Co więcej, tancerz przyznał, że nauczył się od 71-letniej uczestniczki bardzo ważnej rzeczy, do której wcześniej nie przykładał tyle uwagi:

Nauczyłem się, po pierwsze, czasu dla każdego. Ja mam takie poczucie, że nieważne, jaka by tu była presja, pęd i każdy by się tu poganiał, to Basia zawsze się zatrzymała i porozmawiała z drugim człowiekiem – mówił z uśmiechem.

Wskazał przy tym, że dzięki Bursztynowicz zrozumiał, jak ważny jest czas poświęcamy dla drugiego człowieka: „Mam takie przemyślenie, że to jest właśnie to nasze życie. Żeby znaleźć czas na wszystko, dla drugiego człowieka. Świat się nie zawali, jak czegoś się jednego nie zrobi, tylko się będzie chwilę później” – komentował.

Nie zabrakło też słów na temat samej aktorki. Michał Kassin opowiedział, jaka jest prywatnie Barbara Bursztynowicz. Dodał przy tym, czego nauczyła go ta znajomość:

Basia ma w sobie takie ciepło, dobro. To jest takie piękne, fajne i w ogóle widzę, ile tej energii ludzie z powrotem do Basi dają. To taka fajna lekcja dla mnie, że zatrzymaj się, spójrz na drugiego człowieka, przytul – podsumował.

Na reakcję Barbary nie trzeba było długo czekać. Aktorka natychmiast wtrąciła, że młodszy od niej tancerz, też ma w sobie wiele dobra: „Ale przecież ty też jesteś taki, Michasiu” – odpowiedziała szybko.

Co ciekawe, Barbara Bursztynowicz przyznała, że dzięki treningom i spotkaniom z Michałem Kassinem nauczyła się okazywania ciepła, a sam udział w programie pozwolił jej otaczać się młodymi ludźmi, którzy stali się dla niej inspiracją:

Jakie to jest piękne, by móc odwzajemnić uczucie uczuciem – podsumowała aktorka.

Na koniec dodała, że przykro jej, iż teraz będzie spędzała znacznie mniej czasu z Kassinem, ale ma nadzieję, że ta znajomość nie zakończy się na programie. Oboje zdradzili, że mają w planach wspólny obiad!