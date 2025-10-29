Basia Bursztynowicz pękła po ostatnim „TzG”. Ma już wszystkiego dość
Aktorka ujawniła ws. pożegnania z programem.
Niestety w ubiegłym 7. odcinku z programem niespodziewanie pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Jak się okazuje, Bursztynowicz była przekonana, że to ona odpadnie, z czym liczy się już od dawna. Aktorka przygotowała już nawet mowę pożegnalną.
Barbara Bursztynowicz od dawna jest przygotowana na odpadnięcie z „TzG”
17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze, a małymi kroczkami zbliżamy się do półfinału. Tym razem w 7. odcinku taneczna przygoda z programem zakończyła się dla Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Werdykt był wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i jurorów czy uczestników.
Bursztynowicz w ostatnim wywiadzie z „Faktem” wyznała z kolei, że nie opuszczają ją negatywne myśli o odpadnięciu i cały czas przewiduje, że to ona pożegna się z produkcją. Poza tym aktorka zdradziła, że jest już trochę tym wszystkim zmęczona, ale ma ogromne wsparcie od swojego tancerza Michała Kassina:
Właściwie od dawna mierzę się z poczuciem, że w każdej chwili możemy odpaść. Michaś jednak uczy mnie, że trzeba iść do przodu i nie przewidywać najgorszego. Tym bardziej że obok stała para wyśmienitych tancerzy, więc oczywiście liczyłam się z tym, że to my odpadniemy (…). Tak bardzo nam kibicują i tak bardzo chcieliby, żebyśmy szli dalej i dalej. Michaś trzyma mnie przy życiu, kiedy jestem zmęczona – wyznała aktorka dla „Faktu”.
Bursztynowicz zdradziła, że program ten nie tylko wiążę się z dużym obciążeniem fizycznym, ale i psychicznym, a w tygodniu nie ma nawet chwili, żeby to odreagować.
Jesteśmy zmęczeni, to ogromne emocje. To nie jest tylko wysiłek fizyczny, ale też psychiczny, naprawdę duży. To obciążenia, których nie możemy się pozbyć przez cały następny tydzień. Nie mamy dnia wolnego, żeby to wszystko spokojnie przetrawić, żeby się wyspać, spotkać na kawie, po prostu odreagować i porozmawiać o niczym, trochę poplotkować – dodała.
Anonim | 30 października 2025
Pani Basiu trzymam kciuki więcej wiary w siebie jestem też wiekowa i nam też się coś należy pozdrawiam Celina z Glogowa
Anonim | 30 października 2025
Pani Basiu trzymam kciuki więcej wiary w siebie
Anonim | 29 października 2025
