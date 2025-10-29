Niestety w ubiegłym 7. odcinku z programem niespodziewanie pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Jak się okazuje, Bursztynowicz była przekonana, że to ona odpadnie, z czym liczy się już od dawna. Aktorka przygotowała już nawet mowę pożegnalną.

Rozemocjonowana Katarzyna Zillmann tłumaczy się z pocałunku w „TzG”! „Nie chcę wyjeżdżać z Polski”

Barbara Bursztynowicz od dawna jest przygotowana na odpadnięcie z „TzG”

17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze, a małymi kroczkami zbliżamy się do półfinału. Tym razem w 7. odcinku taneczna przygoda z programem zakończyła się dla Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Werdykt był wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i jurorów czy uczestników.

Agnieszka Hyży ujawnia, co Basia Bursztynowicz mówiła przed startem „TzG”. Nie tak to sobie wyobrażała

Bursztynowicz w ostatnim wywiadzie z „Faktem” wyznała z kolei, że nie opuszczają ją negatywne myśli o odpadnięciu i cały czas przewiduje, że to ona pożegna się z produkcją. Poza tym aktorka zdradziła, że jest już trochę tym wszystkim zmęczona, ale ma ogromne wsparcie od swojego tancerza Michała Kassina:

Właściwie od dawna mierzę się z poczuciem, że w każdej chwili możemy odpaść. Michaś jednak uczy mnie, że trzeba iść do przodu i nie przewidywać najgorszego. Tym bardziej że obok stała para wyśmienitych tancerzy, więc oczywiście liczyłam się z tym, że to my odpadniemy (…). Tak bardzo nam kibicują i tak bardzo chcieliby, żebyśmy szli dalej i dalej. Michaś trzyma mnie przy życiu, kiedy jestem zmęczona – wyznała aktorka dla „Faktu”.

Widzowie „TzG” spiskują: „Na wejściu już produkcja wie, kto wygra”. Jest wymowna reakcja Agi Kaczorowskiej

Bursztynowicz zdradziła, że program ten nie tylko wiążę się z dużym obciążeniem fizycznym, ale i psychicznym, a w tygodniu nie ma nawet chwili, żeby to odreagować.