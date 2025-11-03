Za nami ćwierćfinał jubileuszowej edycji „Taniec z gwiazdami”. Tym razem swoją taneczną przygodę zakończyli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Para na koniec zdecydowała się wygłosić niesamowicie wzruszającą przemowę, która wyjątkowo spodobała się widzom programu.

Tym razem w 8. odcinku pary zaprezentowały się w dwóch układach choreograficznych. Jeden z nich odbył się z udziałem gości specjalnych, a dokładnie finalistów poprzednich edycji. Tradycyjnie pod koniec emisji odcinka zapadł werdykt, a z programu odpadli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Warto wspomnieć, że aktorka już jakiś czas temu mówiła w wywiadach, że od jakiegoś czasu na przygotowaną nawet mowę pożegnalną, którą wczoraj mogła wygłosić.

Podczas pożegnania wzruszona Barbara Bursztynowicz wyraziła ogromną wdzięczność, wobec produkcji, ale przede wszystkim dla swojego tanecznego partnera. Padły rozczulające słowa, a aktorka nie zdołała powstrzymać łez.

Dziękuję państwu bardzo serdecznie za to żywiołowe przyjęcie. Dziękuję państwu po drugiej stronie kamery, (…) a przede wszystkim dziękuję Michasiowi (…). Jesteś moją miłością, jedną z największych. Dziękuję za wszystkie lekcje, jakie mi dałeś, za to, że pokochałam taniec. Patrząc na ciebie, ja daję niewiele, ale… myślę, że nasza przyjaźń będzie trwała — wyznała Basia nie kryjąc łez.

Przyszedł też czas na parę słów pożegnania od tancerza Bursztynowicz. Michał Kassin nie tylko zwrócił się z podziękowaniami do aktorki, ale również wzruszająco skwitował, że to ona jest jego wygraną.

No i najbardziej tobie [dziękuję], Basiu, za to, że po tym programie będę po prostu lepszym człowiekiem. Nauczyłaś mnie patrzeć na świat inaczej. Jesteś moją Kryształową Kulą – mówił tancerz.

Widzowie docenili poruszającą przemowę aktorki i od razu ruszyli z lawiną komentarzy. Tym bardziej widzom spodobały się słowa Bursztynowicz, bo nie wszystkie pożegnania w programie kończą się „happy endem”. Przykładowo ostatnio z programu odpadli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, a ich słowa pożegnania spotkały się wówczas z dość mieszanym odbiorem. Tym razem widzowie byli jednak zachwyceni.