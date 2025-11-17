Mecz Polska – Malta dopiero się rozpoczął, a już dostarczył kibicom sporo emocji. Zaledwie kilka minut po pierwszym gwizdku biało-czerwoni zobaczyli dwa żółte kartoniki, które mogą mieć poważne konsekwencje w kolejnych spotkaniach.

Szybka kartka dla Wiśniewskiego

Już w 5. minucie Przemysław Wiśniewski został ukarany żółtą kartką za zbyt agresywny wślizg. Jako obrońca musi teraz grać znacznie ostrożniej, bo kolejny faul może oznaczać czerwony kartonik i osłabienie drużyny. Ta sytuacja wyraźnie wpłynęła na ustawienie defensywy i styl gry Polaków w kolejnych minutach.

Zalewski wypada z marcowego meczu

W 17. minucie arbiter ponownie sięgnął do kieszonki, tym razem ukarał Nicolę Zalewskiego. To jego kolejna żółta kartka w eliminacjach, co oznacza przymusową pauzę. W pierwszym marcowym spotkaniu reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez jednego z kluczowych zawodników.

Zalewski, jeden z najbardziej kreatywnych piłkarzy kadry, to duże osłabienie, a szczególnie że gra na skrzydle i daje Polsce wiele możliwości w ofensywie. Teraz selekcjoner będzie musiał zaplanować wariant gry bez niego.

W momencie publikacji artykułu wynik meczu to 1:1.

Kogo Polska wylosuje na start eliminacji?

Po meczu z Maltą kibice skupią się na kolejnym ważnym wydarzeniu m.in. losowaniu przeciwnika, z którym Polska zmierzy się w ostatecznej fazie eliminacji, które zadecydują o awansie na Mistrzostwa Świata. Nasza reprezentacja czeka na rywala, który może w dużym stopniu zdefiniować rytm całej piłki nożnej.