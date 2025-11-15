Wstrząsający komunikat policji ws. Nawrockiego. Po meczu wyszło na jaw

Za nami bardzo emocjonujący mecz piłki nożnej, w którym reprezentacja Polski zmierzyła się z Holandią. Tym razem na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie pojawił się nawet Karol Nawrocki. Niestety w międzyczasie doszło do niepokojącego incydentu, komuś zarzucono grożenie prezydentowi bronią. Teraz w sprawie oficjalnie wypowiedziała się policja

Groził prezydentowi bronią. Policja reaguje

Wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się mecz Polska – Holandia, który zakończył się remisem. Wydarzenie to dostarczyło nie tylko wielu sportowych emocji, ale także nie obyło się bez skandalów. Warto dodać, że w drugiej połowie spotkania organizatorzy musieli na chwilę przerwać mecz po nieodpowiedzialnym pokazie rac kibiców. To jednak nie koniec.

Na meczu pojawił się Karol Nawrocki, który zagościł w loży VIP m.in. w towarzystwie swojego syna Antoniego czy prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. O tym, że prezydent będzie obecny na wydarzeniu informował profil „Łączy nas piłka”. Niestety przed meczem w komentarzach pojawił się wstrząsający wpis, w którym jeden z internautów zagroził prezydentowi, publikując zdjęcie pistoletu z podpisem:

Do zobaczenia Karolku.

Okazuje się, że profil „Służby w akcji” ujawnił, że z konta pisał anonimowy użytkownik o nazwie „bucc”. Co prawda, wpis szybko zniknął, a konto zostało usunięte. Na szczęście w Internecie nic nie ginie, a zanim wszystko się rozmyło, to do sieci trafił screen ze zdjęciem.

Sprawą niepokojącej groźby wobec prezydenta zajęła się już policja, która przekazała w mediach: