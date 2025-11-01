Minęły ponad dwie dekady od tragicznej śmierci księżnej Diany, a wokół jej pochówku wciąż narastają emocje i teorie. Ostatnio w sieci pojawiły się zdjęcia, które rzekomo pokazują zaniedbany grób Lady Di. Wypowiedź jej byłego kucharza, tylko dolała oliwy do ognia. Rodzina Spencerów zabrała głos i nie pozostawiła złudzeń.

Księżna Diana zginęła 31 sierpnia 1997 roku w tragicznym wypadku samochodowym w paryskim tunelu Alma. Samochód, którym podróżowała z Dodim Al-Fayedem, uderzył w trzynasty filar, uciekając przed paparazzi. Diana została ciężko ranna i zmarła w szpitalu o czwartej nad ranem. Ta data na zawsze zapisała się w historii, świat pogrążył się w żałobie, a miliony ludzi płakały po „królowej ludzkich serc”.

Od tamtej pory jej grób wciąż wzbudza ciekawość i kontrowersje. Oficjalnie ciało księżnej spoczywa w rodzinnym majątku Spencerów – Althorp Park, w samym sercu Northamptonshire. Pomnik Lady Di znajduje się na małej wyspie otoczonej jeziorem, do której nie mają dostępu turyści. To miejsce, w którym księżna podobno lubiła bawić się jako dziecko.

Jednak od lat krążą pogłoski, że ciało Diany wcale nie znajduje się tam, gdzie mówi oficjalna wersja. Jak twierdzi jej brat, Earl Spencer, szczątki miały zostać przeniesione do kościoła St. Mary’s w Great Brington, by uniknąć sprofanowania grobu przez fanów:

Ciało Diany spoczywa obok urny z prochami ojca, zabezpieczone przed wandalizmem metalowym płotem i czujnikami ruchu – informowały brytyjskie media.

Ostatnio emocje podsycił Darren McGrady, prywatny kucharz księżnej, który opublikował zdjęcie przedstawiające zaniedbany nagrobek:

Zawsze mówiłem, że Diana powinna być pochowana obok ojca, którego kochała. Nie zasługuje na takie traktowanie po śmierci – napisał.

Fotografia obiegła świat, a fani Diany nie kryli oburzenia. Na doniesienia zareagował rzecznik posiadłości Althorp, uspokajając nastroje: „Wyspa jest częścią naturalnego krajobrazu i porasta ją starodrzew. Liście i gałęzie są regularnie usuwane, ale celowo zachowujemy prywatność tego miejsca.”

Rodzina Spencerów podkreśla, że grób Diany nie jest „opuszczony”, lecz celowo pozostawiony w naturalnym stanie – w duchu spokoju i prywatności, której księżna tak bardzo pragnęła za życia.

Diana do dziś pozostaje ikoną – symbolem dobra, empatii i odwagi. Choć minęły lata, jej historia wciąż inspiruje artystów. Powstają filmy, spektakle i książki poświęcone jej życiu – od głośnej produkcji „Spencer” z Kristen Stewart, po liczne biografie i dokumenty odkrywające kolejne tajemnice „królowej ludzkich serc”.