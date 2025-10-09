W minioną środę w Londynie odbyła się oficjalna premiera najnowszego dokumentu Netflixa poświęconego Victorii Beckham. Produkcja przedstawia drogę byłej członkini Spice Girls od sceny muzycznej po świat mody, ukazując również kulisy jej życia prywatnego i rodzinnego.

Tego wieczoru Victoria Beckham pojawiła się na czerwonym dywanie w eleganckiej, kremowej stylizacji własnego projektu, którą uzupełniła klasycznymi czarnymi szpilkami. Jak zwykle zachwycała nienagannym stylem i pewnością siebie.

Celebrytka mogła liczyć na ogromne wsparcie swoich najbliższych. Na premierze obecny był jej mąż, były piłkarz David Beckham, a także ich dzieci: Romeo, Cruz oraz Harper. Cała rodzina pozowała wspólnie do zdjęć, prezentując się wyjątkowo stylowo i zgranie.

Zabrakło jedynie pierworodnego syna pary, Brooklyna Beckhama, który od roku nie ma kontaktu z rodzicami. Nawet nie zaprosił rodziców na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Ich drugi ślub wywołał medialne poruszenie.