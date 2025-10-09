Ubiegłego wieczoru odbyła się uroczysta premiera serialu dokumentalnego Netfliksa poświęconego życiu i karierze Victorii Beckham. I choć w produkcji znalazły się jej pociechy, to trochę zabrakło skonfliktowanego z rodziną pierworodnego syna Brooklyna, który na ekranie miał tylko swoje 5 sekund.

Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)

Premiera dokumentu o Victorii Beckham. Czyżby zabrakło w nim syna Brooklyna?

Victoria Beckham to była członkini kultowego zespołu Spice Girls i uznana projektantka mody. Prywatnie jest żoną znanego na całym świecie piłkarza Davida Beckhama, byłego reprezentanta i lidera drużyny angielskiej. Para na przestrzeni lat doczekała się czwórki dzieci – Brooklyna, Romeo, Cruz i Harper. I choć wydawałoby się, że są rodziną jak z obrazka, to rzeczywistość wygląda nieco inaczej.

Teraz Victoria, idąc śladami męża, zdecydowała na stworzenie własnego dokumentu. Nowy serial o Victorii dokładnie dziś, czyli 9 października debiutuje na platformie Netflix. Produkcja składa się z trzech odcinków i odsłania nieznane dotąd kulisy jej życia zawodowego i prywatnego.

Podczas wielkiej premiery dokumentu, którą zorganizowano w Londynie, pojawiła się niemal cała rodzina. Niestety po raz kolejny zabrało ważnej osoby, czyli ich najstarszego syna Brooklyna oraz jego żony, Nicoli Peltz. Powodem z pewnością jest rodzinny konflikt, który trwa już od miesięcy. Jakiś czas temu media rozpisywały się nawet, że pierworodny syn Victorii i Davida miał odciąć się od rodziny i zerwać z nimi kontakt.

Warto wspomnieć, że o konflikcie w rodzinie Beckhamów zrobiło się głośno już w 2022 r. To właśnie wtedy przygotowania do ślubu Brooklyna i Nicoli nie obeszły się bez kłótni wraz z jego rodzicami. Niedawno media rozpisywały się też o kiepskich stosunkach Brooklyna z bratem Romeo, gdzie miało wówczas pójść o ich wspólną ex partnerkę – Kim Turnbull. Od tamtej pory kłótnia rodzinna Beckhamów ma nieustannie trwać, co może potwierdzać brak obecności Brooklyna na 50. urodzinach ojca, czy brak zaproszenia rodziców na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej.

Wracając jednak do premiery dokumentu o Victorii, w produkcji poza gwiazdą i jej mężem pojawiły się również ich dzieci. Co ciekawe, w porównaniu do reszty rodzeństwa, która jest wyeksponowana w serialu, Brooklyna i jego żonę widzimy tylko zaledwie przez 5 sekund na ekranie. Wszystko rozgrywa się w scenie z największego pokazu Posh na Paris Fashion Week. Czyżby Victoria w ten sposób chciała odegrać się na skłóconym synu?