To jedna z najbardziej poruszających historii w polskim show-biznesie. Ewa Błaszczyk od 24 lat walczy o córkę, która od czasu tragicznego zakrztuszenia pozostaje w śpiączce. Choć życie nie oszczędziło aktorki, jej siła i determinacja budzą szacunek – ale i łzy.

Ewa Błaszczyk SZCZERZE o stanie zdrowia córki. Jest PRZEŁOM

„A jeśli obudzi się jako 6-latka?” – pytanie, które złamało Ewę Błaszczyk. Padła odpowiedź, której nikt się nie spodziewał

Ewa Błaszczyk nie pokazuje się często w mediach. Jeśli już – to z konkretnego powodu. Tym razem wystąpiła w rozmowie z Anną Jurksztowicz dla portalu Złota Scena, gdzie opowiedziała o tym, co dla wielu jest nie do pojęcia: życiu z dzieckiem, które od ponad dwóch dekad pozostaje w śpiączce.

Podczas wywiadu padło jedno z najtrudniejszych pytań: czy nie boi się, że jej córka, jeśli się wybudzi, pozostanie „mentalnie” sześcioletnim dzieckiem? To właśnie tyle miała Ola, gdy doszło do tragicznego w skutkach zakrztuszenia tabletką.

Ewa Błaszczyk wyznaje, jaki ma plan na starość: „Straciłam już właściwie wszystkich…”

Reakcja aktorki była natychmiastowa.

Po prostu nie mam takiego problemu. Wydaje mi się, że życie jest takim cudem… Każda forma życia jest cudowna – powiedziała spokojnie, ale z wyraźnym wzruszeniem.

Chwilę później obie kobiety – prowadząca i Błaszczyk – nie były już w stanie powstrzymać łez.

Historia Ewy Błaszczyk od lat porusza opinię publiczną. Śmierć męża, Jacka Janczarskiego, a chwilę później tragedia córki – to ciosy, które mogłyby złamać każdego. Ona zamiast tego… stworzyła fundację „Akogo?” i Klinikę „Budzik”, która pomogła już wielu dzieciom wrócić do życia. Niestety, Ola mimo licznych prób nie była jedną z nich.

Ewa Błaszczyk wydała oświadczenie na temat stanu zdrowia córki Oli

Mimo wszystko aktorka się nie poddaje. Nadal wierzy. I nadal mówi o życiu jak o cudzie, nawet jeśli ten cud przychodzi w zupełnie innej formie, niż wszyscy się spodziewają.