Ewa Błaszczyk jest cenioną polską aktorką i założycielką fundacji „Akogo?”. Od 25 lat walczy o powrót do zdrowia ukochanej córki — Aleksandry, która zapadła w śpiączkę 11 maja 2000 roku po tym, jak zakrztusiła się tabletką, co doprowadziło później do obrzęku mózgu. Mimo że do tej pory Aleksandra się nie wybudziła, to aktorka wciąż wierzy w to, że jej córka jeszcze do niej wróci. Ostatnio Ewa Błaszczyk gościła w podkaście „Rezultaty”, gdzie opowiedziała o tym, jaki ma teraz kontakt z córką. Okazuje się, że rozwój technologii wiele jej ułatwił.

Aktorka w rozmowie z prowadzącym podkastu „Rezultaty” na YouTube podzieliła się refleksjami na temat wychowywania dwóch córek, z których jedna od lat jest w śpiączce. Na początku Ewie Błaszczyk było trudno oswoić się, z tym że jej córka — Aleksandra zapadła w śpiączkę, ale wiedziała, że w trudnym czasie nie może zapomnieć o swoim zdrowym dziecku, które jest spragnione jej miłości i wciąż chce obecności matki:

Profesor wbił mi ostrą siekierę i powiedział mi, że oto moja córka przechodzi już z kategorii cudu, bo to się nie udało w tym pierwszym etapie, kiedy jest szansa medyczna. Dodał też, że w związku z tym, że jestem z tego artystycznego środowiska, to dobrze byłoby w Polsce coś zmienić, bo jest dziura w systemie. Stąd ta fundacja. Natomiast powiedział mi też bardzo ważną rzecz, żebym skupiła się na zdrowym dziecku, bo 99 procent ludzi na świecie robi ten błąd, że o tym zapomina i drugie dziecko zostaje kaleką emocjonalną — podsumowała Ewa Błaszczyk.

