Finaliści „Tańca z gwiazdami”. Tak wyglądały ich pierwsze występy. Kolosalna różnica! (WIDEO)
Ależ to były tygodnie pełne potu, łez i emocji!
Za nami półfinałowy odcinek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Warto wspomnieć, że o awans do finału na parkiecie powalczyło pięć pozostałych par. Decyzją widzów do wielkiego finału dostali się Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.
A w dogrywce decyzją jury o kryształową kulę powalczy również Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
Teraz przypominamy ich drogę do ścisłego finału, czyli jak radzili sobie z pierwszymi tańcami, a jak dziś wywijają na parkiecie. Na pierwszy ogień idzie Maurycy Popiel i Sara Janica, Para w 1. odcinku zatańczyła cza-czę, która zdobyła 30 pkt.
Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska jako swój pierwszy taniec zaprezentowali natomiast jive za jedyne 29 pkt.
Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko natomiast debiutowali we walcu wiedeńskim, a który otrzymali aż 35 pkt.
W drugim odcinku punkty z pierwszego i drugiego były zsumowane, co dało Maurycemu i Sarze 62 punkty (30 + 32). Tym razem para zatańczyła quickstepa z głośnym upadkiem na końcu.
Mikołaj i Magdalena natomiast za dwa pierwsze odcinki łącznie uzyskali 57 punktów (29 + 28). Para też zatańczyła quickstepa.
Na prowadzeniu była jednak Wiktoria i Kamil Kuroczko, którzy zyskali aż 74 punkty (35 + 39). Ten duet natomiast zaskoczył paso doble.
W ubiegłym, pół finałowym odcinku Maurycy Popiel i Sara Janicka zaprezentowali dwa układy choreograficzne. Jeden z nich był to brodway jazz, gdzie para miała szerokie pole do popisu jeśli chodzi o umiejętności aktorskie. Jury przyznało im za ten wykon 37 pkt.
Drugim tańcem była rumba, za maksymalną notę, czyli 40 pkt.
Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska natomiast zaprezentowali się w ognistym paso doble. Za ten układ jury przyznało im 31 pkt.
Drugim wykonem był walc wiedeński, który poruszył widzów, a nawet jurorów, którzy tym razem przyznali im aż 40 pkt.
Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko natomiast zatańczyli tango, które od razu zdobyło 40 pkt.
Drugim układem choreograficznym było mambo, czyli taniec wywodzący się z Kuby i charakteryzujący się dynamicznymi i energicznymi krokami oraz płynnym, ruchem bioder. Za te gorące rytmy jury przyznało im znów maksymalną liczbę, czyli 40. pkt.
Jak myślicie, kto wygra?