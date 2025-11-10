Finał „Tańca z gwiazdami”

Za nami półfinałowy odcinek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Warto wspomnieć, że o awans do finału na parkiecie powalczyło pięć pozostałych par. Decyzją widzów do wielkiego finału dostali się Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.

A w dogrywce decyzją jury o kryształową kulę powalczy również Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.