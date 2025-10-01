Relacja Tomasza Karolaka i Violi Kołakowskiej od lat była jednym z najczęściej komentowanych związków w polskim show-biznesie. W 2007 roku urodziła się ich córka Lena, a w 2013 roku syn Leon. Dzieci na pewien czas zbliżyły parę, choć wciąż między nimi dochodziło do konfliktów i rozstań.

Viola Kołakowska wyprowadza się! Nowe mieszkanie… tuż obok Karolaka?

Tomasz Karolak o relacji z Violą Kołakowską. Stawia sprawę jasno

W 2016 roku Tomasz Karolak oświadczył się Kołakowskiej w teatrze IMKA, co miało być symbolicznym przypieczętowaniem ich miłości. Media spekulowały wtedy o rychłym ślubie, jednak para nigdy nie sformalizowała swojego związku. Choć łączyły ich dzieci i wspólne lata, ostatecznie ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz Viola Kołakowska jest na etapie szukania nowego mieszkania i wyprowadzki z mieszkania aktora.

Tomasz Karolak na parkiecie ,,Tańca z Gwiazdami”. Widzowie bezlitośni: ,,Jak słoń na balecie…”

Ostatnio Tomasz Karolak pojawił się w programie Małgorzaty Ohme „Life No Makeup”. Otworzył się na temat relacji z Violą Kołakowską i swoich przekonaniach, które sprawiały mu w życiu wiele problemów:

Byłem w bardzo trudnej emocjonalnej relacji. Działały moje wcześniejsze przekonania – ja mam z domu wzorzec, że muszę wytrzymać za wszelką cenę, rodzina musi być ze wszelką cenę razem. Chyba musiałem się nauczyć, że nie musi tak być. Przyciągnąłem taką osobę, żebym mógł się nauczyć stawiać granice i powiedzieć nie – wyznał.

Tomasz Karolak przygotowuje się na WOJNĘ?! „Rodzinę wyślę oczywiście za granicę, a sam na front”

Do tego pożalił się, że w domu nie miał wsparcia, a opinia publiczna uważała, że jego kariera to czysty przypadek:

„Jestem człowiekiem, którego ludzie kochają za różne rzeczy, a w domu nie miałem żadnego wsparcia. Moja tzw. kariera była przedstawiana jako przypadek. Nie, że pracowałem na początku w teatrze z wybitnymi reżyserami: Mikołajem Grabowskim, Kazimierzem Dejmkiem… Wybrałem tę drogę z kompleksów i chęci skupienia na sobie uwagi”.