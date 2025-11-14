Viola Kołakowska opublikowała ostatnio przejmujący wpis. Opowiedziała ze szczegółami o przemocy w związku. Tomasz Karolak skomentował jej słowa.

Związek Violi Kołakowskiej i Tomka Karolaka

Relacja aktora Tomasza Karolaka i modelki Violi Kołakowskiej należy do najbardziej burzliwych i medialnie komentowanych w polskim show-biznesie. Para poznała się na planie serialu Kryminalni w 2005 roku i mimo licznych rozstań i powrotów, a także braku formalnego zawarcia małżeństwa, doczekała się dwójki dzieci: córki Leny i syna Leona.

Ich związek wielokrotnie przybierał formę „związku na odległość” lub „wolnego związku”, w którym oboje deklarowali miłość, ale niekonwencjonalne podejście do życia rodzinnego i stabilizacji. Choć w przeszłości Karolak publicznie oświadczał się Kołakowskiej, a ich relacja była pełna emocjonalnych wzlotów i zawirowań, obecnie funkcjonują głównie jako bliscy sobie rodzice wychowujący wspólnie dzieci, utrzymując przyjazne stosunki pomimo definitywnego zakończenia związku romantycznego.

Teraz jednak Kołakowska podzieliła się wpisem, którzy wstrząsnął całym internetem.

Poruszający wpis Violi Kołakowskiej

Na profilu „Katarzyna Polańska Twój Dobrostan” niedawno zamieszczono refleksję na temat filmu Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego, który ukazuje dramat życia w przemocowym związku. Post szybko sprowokował dyskusję – wiele kobiet podzieliło się własnymi historiami, widząc w obrazie reżysera echo swoich przeżyć. Wśród komentujących pojawiła się również Viola Kołakowska, publikując bardzo emocjonalną wypowiedź.

Kasiu… jak ja to dobrze znam z domu przemocowego, gdzie byłam bita do krwi, molestowana, i później z przemocy psychicznej narcystycznej, gdzie jako zawłaszczona, zależna od partnera, ojca dzieci, nie dostałam żadnego wsparcia do tej pory od nikogo, kto mógłby mi pomóc wyjść z tego, pomagając z pracą. Wszyscy go oklaskują i wspierają, bo potrafi świetnie grać ofiarę. Tylko że ofiarą jestem ja, a oni sobie świetnie radzą – zaczęła Kołakowska.

I dodała.

Stwierdzone CPTSD (złożony zespół stresu pourazowego, przyp. red.) mam ja, nie on. Przez lata utrzymywał mnie na smyczy, obiecując, że zaraz wrócę do pracy, że pomoże, że projekty na mnie czekają itd. Później mówił, że pomoże pomimo wszystko, a ostatecznie zostałam z niczym. On stworzył swoją markę, bo mógł – ktoś mu wychował dzieci i prowadził cały dom. Reszta musiała się dostosować – czytamy.

Karolak odpowiada na wyznanie byłej partnerki

„Super Express” skontaktował się z Tomaszem Karolakiem, prosząc go o komentarz dotyczący słów jego byłej partnerki. Aktor podzielił się swoją reakcją i przemyśleniami w tej sprawie.

Przykro – odpisał krótko.

Jak myślicie, co to oznacza?

