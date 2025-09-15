Tomasz Karolak na parkiecie ,,Tańca z Gwiazdami”. Widzowie bezlitośni: ,,Jak słoń na balecie…”
Jubileuszowa edycja ruszyła z przytupem, ale pierwszy występ aktora wywołał lawinę ostrych komentarzy.
„Taniec z Gwiazdami” wrócił na antenę i od razu wywołał emocje. Tomasz Karolak, który uchodzi za jedną z największych gwiazd tej edycji, stanął w szranki o Kryształową Kulę i sowitą nagrodę finansową. Choć aktor nie krył, że taniec nie jest jego mocną stroną, jego cha-cha stała się jednym z najbardziej komentowanych punktów wieczoru.
Debiut Tomasza Karolaka w „TzG” pod ostrzałem widzów!
Jubileuszowa edycja ,,Tańca z Gwiazdami” oficjalnie wystartowała! Na parkiecie pojawiły się znane twarze show- biznesu, a jedną z nich był Tomasz Karolak. Aktor, który może liczyć na najwyższą gażę wśród uczestników, stworzył parę z Izabelą Siekierską.
Na premierowy występ duet przygotował cha-chę do kultowego utworu Franka Kimono ,,King Bruce Lee Karate Mistrz”. Karolak już przed wejściem na parkiet podkreślał, że on i taniec to ,,dwa pociągi, jadące w różne strony”. Na scenie rzeczywiście nie brakowało uśmiechu i luzu, choć tanecznie jurorzy byli podzieleni.
- ,,Tomek, Ty jesteś mistrz. Ten taniec na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym” – skomentowała Ewa Kasprzyk.
- ,,Wiesz, że tanecznie nie było dobrze, ale ja się cieszę, bo jest show” – dodała Iwona Pavlović.
Karolak i Skierska zdobyli łącznie 23 punkty, co nie było najwyższym wynikiem wieczoru, ale zdecydowanie wywołało największe poruszenie w sieci.
Pod nagraniem w mediach społecznościowych „Tańca z Gwiazdami” rozpętała się prawdziwa burza.
Jedni nie zostawili na Karolaku suchej nitki:
- „Szok. Najgorszy występ ze wszystkich, jakie były”
- „Karolak nadaje się do TzG jak słoń do baletu”
- „Nie kupuję tego i szkoda tancerki w tym duecie”
Inni bronili aktora, zachwycając się jego dystansem i poczuciem humoru:
- „Uwielbiam go, oby jak najdłużej tańczył”
- „Najlepszy! Pozamiatał”
- „Takich występów nam trzeba, można się uśmiać”
Jedno jest pewne – Karolak nie przeszedł obojętnie. Widzieliście występ aktora? Jeśli nie, możecie nadrobić klikając w wideo poniżej! Koniecznie podzielcie się swoją opinią.
Anonim | 16 września 2025
Tomasz cokolwiek robi to w dystyngowany sposób
I.Chomicka | 15 września 2025
Moim zdaniem Pan Karolak się wygłupił. Szkoda jego tanecznej partnerki bo o mało nie zrzucił ją na podłogę. Lubię TZG ale jak wykonawcy zaczynają brać nas na litość – nie znoszę.