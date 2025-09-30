Po szczerym wywiadzie aktora w Kanale Zero, w którym Tomasz Karolak przyznał, iż już nie jest w związku z Violą Kołakowską, teraz pojawił się kolejny zwrot akcji. Jak ustalił ,,Fakt” Viola aktywnie szuka nowego mieszkania na warszawskiej Saskiej Kępie i to w sąsiedztwie byłego partnera.

Viola Kołakowska szykuje przeprowadzkę. Padły konkretne wymagania i budżet

Z początkiem września ukazał się post na jednej z grup na Facebooku, w którym Viola zaznaczyła, że szuka mieszkania trzypokojowego, jasnego i przestronnego z budżetem do 6 tysięcy złotych miesięcznie wraz z opłatami. To ambitne wyzwanie zważywszy na to, że Saska Kępa jest jedną z najbardziej pożądanych dzielnic stolicy. Aktorka w tym przedziale cenowym może liczyć na 50-55 m2 w dużo mniej instagramowym standardzie.

Co więcej, Viola Kołakowska również rozgląda się już za firmą przeprowadzkową. Jak sama przyznała:

(…) Będzie to ładna, mała i szybka przeprowadzka – napisała w poście.

Tomasz Karolak w rozmowie z dziennikarzem Tomaszem Kammelem nazwał relację z Violą „burzliwą” i po raz pierwszy tak otwarcie potwierdził definitywne rozstanie. Para, która poznała się w 2006 r. na planie „Kryminalnych” przez wiele lat próbowała ,,sklejać” od nowa rodzinę. Doczekali się dwojga dzieci m.in. 18-letniej Leny i 12-letniego Leona. W lipcu Tomasz i Viola świętowali wspólnie jej 48 urodziny, co pokazuje, że potrafią porozumieć się w sprawach rodzinnych.

Aktor przyznał, że praca na planie „Rodzinki.pl” wpłynęła na jego spojrzenie na rodzinę: chwilami miał poczucie, że spędza więcej czasu z serialową rodziną niż z własną. Dziś wie, że wyszło mu to średnio, ale za to z dziećmi ma znakomity kontakt i to one są obecnie dla niego najważniejsze.