Dzisiejsza sytuacja polityczna na świecie, ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie pozostawia wiele pytań o dalszą przyszłość. W związku z tym niedawno premier Donald Tusk zapowiedział, że trwają przygotowania do realizacji pomysłu powszechnych szkoleń wojskowych w Polsce. Jak się okazuje, pomysł ten popiera aktor Tomasz Karolak, który sam w razie potrzeby jest gotów walczyć.

Tomasz Karolak to jeden z najpopularniejszych, polskich aktorów zarówno filmowych, serialowych jak i teatralnych. Na swoim koncie, ma całą masę znakomitych ról, a głównie kojarzony jest z takich produkcji jak: „Listy do M.”, „Rodzinka.pl”, „Planeta Singli”, „39 i pół tygodnia”, „Kuchnia”, „Śleboda” czy „Porady na zdrady”. Poza tym jest założycielem i dyrektorem artystycznym Teatru IMKA.

Jak się okazuje, Karolak nie tylko zna się dobrze na aktorstwie. Temat obronny i wojska także nie jest mu obcy, ponieważ jego rodzice Hanna i Andrzej Karolakowie byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego i służyli w pułku lotniczym i dywizjonie rakietowym. Teraz aktor podczas wywiadu z „Plejadą” nawiązał do obecnej sytuacji na świecie i sytuacji politycznej, która według niego nie napawa optymizmem.

Nie wiadomo, co może się za chwilę stać. Uważam, że w tej sytuacji geopolitycznej, w której się znajdujemy – dobrze by było, żeby ludzie umieli strzelać. Ja akurat umiem strzelać, bo jestem z rodziny wojskowej. Jak byłem nastolatkiem to każdego Dnia Dziecka, mieliśmy taki rodzaj przysposobienia obronnego, ale chętnie dowiem się, jak działa współczesne pole walki – wyznał aktor.

Tomasz Karolak zadeklarował się także, że w razie zagrożenia czy ewentualnej wojny, stanie w obronie kraju i nie będzie uciekał przed odpowiedzialnością. Natomiast jeśli chodzi o jego rodzinę, twierdzi, że w takiej sytuacji wysłałby bliskich za granicę.

Aktor twierdzi, że bez wątpienia w dzisiejszych czasach przydałoby się przeszkolenie dla tych, którzy mogą bronić ojczyzny. Sam też ma zamiar w najbliższym czasie udać się na takie, bo nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć.

Historia zatacza koło. Oby nie doszło do najgorszego, ale nie możemy naiwnie wierzyć, że zawsze będziemy bezpieczni (…). Dla mnie priorytetem jest rodzina, dzieci, bezpieczeństwo. Ale jeśli będzie trzeba pomóc w obronie – zrobię, co w mojej mocy, bez wahania. Teraz co prawda jestem chory, ale jak tylko wyzdrowieję, idę do WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień) i zapisuję się na szkolenie – dodał.