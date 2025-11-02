Grzegorz Komendarek był kucharzem i aktorem, którym stał się z przypadku. Niestety wypadek samochodowy przekreślił jego dalszą karierę. Gwiazdor w życiu prywatnym doświadczył wielu nieszczęść, samotności, a nawet stracił całą rodzinę, dlatego po jego śmierci pojawiły się problemy z organizacją pogrzebu.

Hanna Szymanderska i aktor Grzegorz Komendarek nie żyją

Grzegorz Komendarek zginął w tragicznym wypadku. Po śmierci nie miał go kto pochować

Grzegorz Komendarek na co dzień pracował jako kucharz. O tym, że pojawił się na ekranie, zadecydował przypadek, ponieważ nie był zawodowym aktorem. Początkowo pracował jako kucharz w restauracji, gdzie kręcono serial TVP. Jeden z twórców postanowił dać mu szansę i właśnie tak zaczęła się jego przygoda z aktorstwem.

Największą popularność przyniosła mu rola kucharza Grzesia, pracującego w restauracji Marty Gabriel w „Złotopolskich”. Poza tym Komendarek miał okazję wystąpić również w takich produkcjach jak: „Rodzinka.pl”, „Na dobre i na złe” czy „Hela w opałach”.

Zmarł ceniony aktor ze „Złotopolskich”. Znamy datę i miejsce pogrzebu

I choć los uśmiechnął się do niego pod względem zawodowym, to niestety jego życie prywatne nie było usłane różami. Aktor zmagał się bowiem z cukrzycą, a niedługo przed śmiercią został zarażony sepsą. Poza tym był skazany na życie w samotności, bo wiele lat wcześniej zmarli jego rodzice oraz siostra.

Niestety 21 września 2014 r. doszło do dramatycznego zdarzenia. 50-letni aktor, wracając z Festiwalu Rosołu, gdzie przewodniczył jury, miał wypadek samochodowy, w którym zginął. Tragedia rozegrała się na drodze ekspresowej w Skarżysku-Kamiennej. W samochodzie znajdowała się także kulinarna publicystka, Hanna Szymanderska, która również nie przeżyła.

Dworek ze „Złotopolskich” jest na sprzedaż. Cena zwala z nóg!

Po śmierci Grzegorza Komendarka pojawił się jednak problem dotyczący organizacji jego pogrzebu. W związku z tym, że aktor prowadził samotne życie i nie miał bliskich, to nawet nie miał go kto pochować. Finalnie produkcja serialu „Złotopolscy”, reżyserka Małgorzata Raszek-Zaliwska oraz Krzysztof Komendarek, czyli stryjeczny brat kucharza zajęli się pogrzebem. Ceremonia odbyła się w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie.