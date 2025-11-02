Gwiazdor serialu „Złotopolscy” umarł w samotności. Po śmierci nawet nie miał go kto pochować!
To jedna ze smutniejszych historii w polskim show-biznesie.
Grzegorz Komendarek był kucharzem i aktorem, którym stał się z przypadku. Niestety wypadek samochodowy przekreślił jego dalszą karierę. Gwiazdor w życiu prywatnym doświadczył wielu nieszczęść, samotności, a nawet stracił całą rodzinę, dlatego po jego śmierci pojawiły się problemy z organizacją pogrzebu.
Grzegorz Komendarek na co dzień pracował jako kucharz. O tym, że pojawił się na ekranie, zadecydował przypadek, ponieważ nie był zawodowym aktorem. Początkowo pracował jako kucharz w restauracji, gdzie kręcono serial TVP. Jeden z twórców postanowił dać mu szansę i właśnie tak zaczęła się jego przygoda z aktorstwem.
Największą popularność przyniosła mu rola kucharza Grzesia, pracującego w restauracji Marty Gabriel w „Złotopolskich”. Poza tym Komendarek miał okazję wystąpić również w takich produkcjach jak: „Rodzinka.pl”, „Na dobre i na złe” czy „Hela w opałach”.
I choć los uśmiechnął się do niego pod względem zawodowym, to niestety jego życie prywatne nie było usłane różami. Aktor zmagał się bowiem z cukrzycą, a niedługo przed śmiercią został zarażony sepsą. Poza tym był skazany na życie w samotności, bo wiele lat wcześniej zmarli jego rodzice oraz siostra.
Niestety 21 września 2014 r. doszło do dramatycznego zdarzenia. 50-letni aktor, wracając z Festiwalu Rosołu, gdzie przewodniczył jury, miał wypadek samochodowy, w którym zginął. Tragedia rozegrała się na drodze ekspresowej w Skarżysku-Kamiennej. W samochodzie znajdowała się także kulinarna publicystka, Hanna Szymanderska, która również nie przeżyła.
Po śmierci Grzegorza Komendarka pojawił się jednak problem dotyczący organizacji jego pogrzebu. W związku z tym, że aktor prowadził samotne życie i nie miał bliskich, to nawet nie miał go kto pochować. Finalnie produkcja serialu „Złotopolscy”, reżyserka Małgorzata Raszek-Zaliwska oraz Krzysztof Komendarek, czyli stryjeczny brat kucharza zajęli się pogrzebem. Ceremonia odbyła się w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie.
Mimo iż graliśmy z Grzegorzem Komendarkiem w jednym serialu, nigdy nie miałam go okazji bliżej poznać. Trudno mi sobie wyobrazić, że można być tak samotnym człowiekiem. Jestem wstrząśnięta tą sprawą. Zginął człowiek tak samotny, że nie ma go kto pochować – mówiła aktorka Aleksandra Woźniak.
