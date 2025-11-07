6 listopada media obiegła wieść o śmierci rapera Pono. Ujawnili, jakie objawy miał przed śmiercią. Nikt nie spodziewał się najgorszego.

Kim był Artur Poniedzielski?

Pono, czyli Rafał Artur Poniedzielski, przyszedł na świat w Warszawie 16 października 1976 roku. Jego droga na scenę hip-hopową rozpoczęła się w połowie lat 90. Został wtedy jednym z filarów sceny, najpierw tworząc nierozerwalny artystycznie i prywatnie duet TPWC wspólnie z Sokołem. Chwilę później znalazł się w gronie twórców ZIP Składu, grupy uznawanej obok Molesty Ewenement i Warszafskiego Deszczu za fundament warszawskiego rapu.

Jego aktywność obejmowała także zespół Zipera (od 1999 roku z Korasem i Fu), a powrót do wspólnych projektów z Sokołem zaznaczył późniejszy etap jego kariery. Pono ma na koncie liczne klasyczne albumy. Oprócz twórczości, angażował się w działania na rzecz społeczności, wspierając młode talenty i lokalne przedsięwzięcia. Jego ponad dwudziestoletni wkład to świadectwo autentyzmu i pasji, które ukształtowały polski hip-hop.

Upadł po wyjściu z Polsatu. Tak wyglądały ostatnie chwile Pono