Takie objawy miał Pono. Jedno zwiastowało najgorsze
Niestety nie udało się go uratować.
6 listopada media obiegła wieść o śmierci rapera Pono. Ujawnili, jakie objawy miał przed śmiercią. Nikt nie spodziewał się najgorszego.
Kim był Artur Poniedzielski?
Pono, czyli Rafał Artur Poniedzielski, przyszedł na świat w Warszawie 16 października 1976 roku. Jego droga na scenę hip-hopową rozpoczęła się w połowie lat 90. Został wtedy jednym z filarów sceny, najpierw tworząc nierozerwalny artystycznie i prywatnie duet TPWC wspólnie z Sokołem. Chwilę później znalazł się w gronie twórców ZIP Składu, grupy uznawanej obok Molesty Ewenement i Warszafskiego Deszczu za fundament warszawskiego rapu.
Jego aktywność obejmowała także zespół Zipera (od 1999 roku z Korasem i Fu), a powrót do wspólnych projektów z Sokołem zaznaczył późniejszy etap jego kariery. Pono ma na koncie liczne klasyczne albumy. Oprócz twórczości, angażował się w działania na rzecz społeczności, wspierając młode talenty i lokalne przedsięwzięcia. Jego ponad dwudziestoletni wkład to świadectwo autentyzmu i pasji, które ukształtowały polski hip-hop.
Pono nie żyje
Nieśmiertelny dorobek artystyczny Pono trwale zdefiniował kanon polskiego rapu. Wśród jego kluczowych osiągnięć znajdują się takie ikoniczne nagrania jak wspólny utwór z Sokołem, „W aucie”, a także grupowy hit Zipery, „Bez ciśnień”.
Smutną wiadomość o jego odejściu podał do publicznej wiadomości Wojciech Sokół, który pożegnał swojego bliskiego przyjaciela za pośrednictwem poruszającego oświadczenia.
Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś – napisał Sokół.
Takie objawy miał Pono przed śmiercią
Według portalu Glamrap, tuż przed nagłą śmiercią spowodowaną zawałem serca, raper Pono, wychodząc z samochodu do budynku Polsatu, miał powiedzieć swojemu towarzyszowi, że źle się czuje i jest mu słabo, po czym upadł na ziemię i pomimo blisko godzinnej reanimacji, zmarł.
Pono miał zawał serca. Robił dzisiaj biznesy w siedzibie Polsat. Wychodząc z auta do budynku, powiedział do swojego towarzysza, że źle się czuje i mu słabo. Za chwilę padł na ziemię. Był reanimowany przez blisko godzinę. Niestety bezskutecznie — czytamy na stronie portalu Glamrap.
Zbliżający się zawał serca najczęściej sygnalizowany jest przez silny, ściskający ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, który trwa dłużej niż kilka minut i może promieniować do ramion, szyi, szczęki lub pleców. Często towarzyszą mu także duszność, nagłe zimne poty, silne osłabienie, zawroty głowy oraz nudności. U kobiet, osób starszych lub z cukrzycą objawy te mogą być mniej typowe i ograniczać się do duszności lub zmęczenia.
