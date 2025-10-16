W sieci zaczęło coraz bardziej się mówić o najnowszej edycji ,,Sabotażysty”. Coraz więcej fanów jest przekonanych, że między Sylwią Gaczorek a Trombą (Mateusz Trąbka) zaiskrzyło! Oboje biorą udział w 4. edycji programu „Sabotażysta” stworzonego przez Reziego i wygląda na to, że oprócz emocji związanych z grą… pojawiły się też te romantyczne!

Wzruszona do łez Sylwia Gaczorek podzieliła się radosną nowiną! „Czeka mnie nowy etap w życiu”

Zadania, emocje i… uczucie?

Sylwia Gaczorek to doskonale znana w sieci fryzjerka i influencerka, która przez lata współpracowała z największymi twórcami w Polsce. Influencerka była związana z siatkarzem reprezentacji Polski, Tomaszem Fornalem. Związek niestety się rozpadł.

Natomiast Tromba, to były członek popularnej grupy internetowej Ekipa, do której należą obecnie m.in. Karol ,,Friz” Wiśniewski, Weronika „Wersow” Wiśniewska, Hanna „Hi Hania” Puchalska, Patryk ,,Mortalcio” Baran i inni popularni inluencerzy. Mateusz był zaręczony z Marią ,,Marcysią” Ryskalą. Jednak ich relacja zakończyła się w minionym roku. Później internet przypisywał mu krótkie romanse z Faustyną Fugińską i Julią Machunik, ale żadna z tych plotek nie została potwierdzona.

Sylwia Gaczorek o rozstaniu z Iwanem: „Wiedziałam, że on mnie zdradza z tą dziewczyną”

Program „Sabotażysta” to autorski projekt Reziego (Remigiusza Wierzgonia), w którym uczestnicy muszą wspólnie wykonywać zadania, jednak w grupie ukrywają się sabotażyści, czyli osoby, które próbują wszystko zepsuć! Celem reszty jest odkrycie, kto sabotuje misje.

Co więcej, w sieci krążą nagrania i zdjęcia z planu programu. Na jednym z ujęć widać Sylwię śpiącą w samochodzie obok Tromby, co wielu fanów uznało za „uroczą i zbyt bliską sytuację”. Na innym kadrze udostępnionym przez Sylwię Gaczorek na Instagramie fani dopatrzyli się charakterystycznych tatuaży mężczyzny siedzącego obok niej i od razu rozpoznali Trombę!

Tromba o kłotniach z Marcysią i fanach EKIPY: „Chorągiewy”

Pod odcinkami programu można znaleźć pozytywne komentarze na temat ich ,,bliskiej relacji”:

„Niech oni już przestaną udawać, że to przypadek ”

„Ale oni by do siebie pasowali!”

„Chemia aż bije z ekranu!”

Jak na razie ani Sylwia, ani Tromba nie komentują plotek.