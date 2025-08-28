W ostatnim czasie Katarzyna Niezgoda oraz jej mąż Paweł Markiewicz mieli okazję wziąć razem udział w programie „Afryka Express”. Teraz podczas spotkania prasowego para zdradziła szczegóły dotyczące ich udziału w telewizyjnym show. Jak się okazuje, ich misją była nie tylko niezapomniana przygoda, ale także walka z hejtem, o czym sami wspominają w programie.

Katarzyna Niezgoda i jej mąż Paweł Markiewicz odnoszą się do hejtu i popularności

Warto wspomnieć, że o Katarzynie Niezgodzie media rozpisywały się lata temu za sprawą związku z Tomaszem Kammelem. W trakcie trwania ich relacji para została wciągnięta w medialną aferę „Kammelgate”, która negatywnie wpłynęła na ich wizerunek, a Katarzyna straciła nawet przez to pracę. Dziś celebrytka stanowczo odcina się od tej łatki i wije sobie szczęśliwe życie u boku Pawła Markiewicza. Para niedawno postanowiła bliżej poznać się światu za sprawą udziału w programie „Afryka Express”, który już we wrześniu startuje z premierą.

Teraz podczas konferencji prasowej, jaka była zapowiedzią nowego formatu „Afryka Express” Kasia i Paweł uchylają nam rąbka tajemnicy i opowiadają o ekstremalnej przygodzie, którą przeżyli w programie. Poza tym, para odnosi się również do kwestii hejtu, a Kasia wspomina o swojej rozpoznawalności po związku z Kammelem.

Trudno przez te lata było zniknąć z mediów. Ja specjalnie o to nie zabiegałam, żeby być obecną w mediach, a jednak to się działo. Jest to takie niesprawiedliwe i bardzo trudne, ale mam nadzieję, że ja jestem przykładem osoby, która pokazuje, że to mnie nie dotyka, to mnie nie rusza. Prędzej dotykają mnie rzeczy, które są wykreowane przez media niż jakieś komentarze anonimowych osób – wyznała nam Katarzyna Niezgoda.

Paweł Markiewicz zaś zdradził, że przez bycie rozpoznawalnym zdarza im się być obiektem hejtu w sieci, ale popularność, to nie tylko ciemne strony. Jak sam twierdzi, obecnie przeżywają dobry czas, gdzie wielu im kibicuje i bardzo ich lubi, co przynosi im wielką radość.

Dzisiaj doświadczamy tego pozytywnego etapu rozpoznawalności tej rozpoznawalności no bo to nie było zawsze, to nastąpiło w pewnym momencie. Ta rozpoznawalność też polega na tym, że ludzie zaczepiają nas i mówią: „Jak my was lubimy jako parę”. Proszę mi wierzyć, że to jest zaskakujące (…). Dla tych momentów warto być w tym świecie – powiedział nam Markiewicz.

Mąż Katarzyny Niezgody dodał również, że niestety hejt jest nieodłączną częścią bycia znanym i niestety nie mają na to wpływu. Para ma jednak nadzieje, że udział w „Afryce Express” uciszy różne spekulacje na swój temat czy hejt oraz pozwoli im to, aby pokazać się z jak najlepszej strony.

My dzisiaj, to, że walczymy z hejtem, że ten hejt niesiemy i nie da się zdecydować, że my nagle chcemy wyjść z tego świata i po prostu powiedzieć, stop temu co nas spotyka, tylko to jest z nami. Wejście do tego programu, dołożenie jeszcze tego tematu na 300%, powoduje, że może będziemy mieli w końcu święty spokój. Zawsze się znajdą ludzie, którzy mają fun, żeby komuś dokuczyć – podusmował Paweł Markiewicz.

