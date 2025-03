Łukasz Chariasz: Wojna w Ukrainie zakończy się w ciągu najbliższych dwóch lat z bardzo dużymi stratami dla Ukrainy. To jest pierwsza rzecz, którą tutaj w kartach widzę. Karty pokazują też, że Ameryka jest jedynym krajem, który jest w stanie to wszystko zakończyć. Taka jest prawda i widzę ją w kartach. Niestety, to wszystko nie będzie szybkie. Nie ma tutaj łatwego i szybkiego zakończenia. Ta wojna będzie wstrzymana, ale też później będzie kontynuowana. Nie można tego zamknąć w krótkim odcinku czasu. Widać też, że w tym czasie Ukraina zostanie ze wszystkim sama. Oczywiście będzie miała kolegów w postaci sąsiadów z Europy, ale koniec końców będą oni z nią tylko na dobry czas. Europa nie będzie podejmowała dynamicznych decyzji. Niestety, ale widzę też duże straty terytorialne dla Ukrainy. Jest tu także widoczne działanie Trumpa z niekorzyścią w stronę Ukrainy.

Czy Polacy zostaną zmuszeni do obowiązkowej służby wojskowej, żeby pomóc Ukraińcom?

Nie widzę w kartach czegoś takiego, że Polacy się zwołują i później idą hurtem całą grupą, żeby pomóc na granicy z Ukrainą. Nie ma czegoś takiego. Też nawet nie myślę o tym, że będzie coś takiego jak obowiązkowa służba wojskowa dla każdego zdolnego do służby mężczyzny. Myślę, że to tutaj nie wchodzi w grę. Nie widzę nigdzie polskich żołnierzy, którzy idą pod wpływem obowiązku bić się za wolność Ukrainy. Aż tak to nie.

Czy w związku z tym, co się dzieje w Ukrainie, to w Polsce też może wybuchnąć wojna?

Chciałbym, żeby nikt się nie bał. Nie będzie wojny w takim klasycznym rozumieniu, ale nie da się ukryć, że krąży wokół nas taka wroga energia, bardzo negatywna atmosfera. My pewnych rzeczy nie dostrzegamy, ale w naszym kraju już jest wojna — wojna na dezinformację, w cyberprzestrzeni. To są takie aspekty codziennego życia, których my nie dostrzegamy, a karty o tym wyraźnie mówią. My z Rosją tak naprawdę już jesteśmy w stanie wojennym, chociaż ja tych czołgów nigdzie nie widzę. Szczerze to nie widzę takiej opcji, żeby Rosja zaatakowała nas w najbliższym czasie i to jest prognoza na najbliższe 10 lat. Mimo to nie należy być zbytnim optymistą, ponieważ widać też, że federacja rosyjska bardzo misternie się przygotowuje i ma dalekosiężne plany na to, jak ma wyglądać w przyszłości Rosja.

Jak Polacy mogą się chronić przed dezinformacją i niebezpieczeństwem w sieci spowodowanym wojną w Ukrainie i rosyjską agresją?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że ze strony Rosji to nie będą takie ataki, które będą jakoś bardzo zagrażać Polsce. Widać po prostu w kartach, że ze strony Rosji będzie sporo uszczypliwości wysyłanych w naszą stronę. My jako Polacy może w tym wypadku jedynie selektywnie podchodzić do treści, które czytamy i oglądamy w internecie. Widzę też, że my już jesteśmy w pewien sposób wpleceni w jakąś wojnę, która toczy się między ludźmi pozornie uśmiechniętymi, zakładającymi maski. Musimy zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że wojna to nie tylko czołgi, karabiny i żołnierze strzelający do siebie, to także ma wiele płaszczyzn, między innymi związanych z szerzeniem dezinformacji, kłamstw i obłudy w sieci. Cały czas mówię o tym i to podkreślę, że jako Polska toczymy już z Rosją wojnę, ponieważ jesteśmy z nimi w naprawdę dużym konflikcie. Tylko to nie jest wojna na czołgi i karabiny, ale odbywa się ona na płaszczyźnie innych ataków, tych mniej widocznych, ale równie bolesnych.