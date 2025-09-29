Doda zazdrości Sanah kasy?! „Nigdy na oczy nie widziałam takich pieniędzy”
Wokalistka zdradziła, ile sama zarabia za jeden koncert!
Doda po wystąpieniu na PGE Roztańczonym Narodowym udzieliła nam wywiadu. Wokalistka w rozmowie z Kozaczkiem pochyliła się nad fenomenem Sanah. Stwierdziła, że jest bardzo zaskoczona tym, ile pieniędzy zarobiła za zagranie dwóch koncertów. Doda wyliczyła w głowie, że artystka mogła zgarnąć aż 40 milionów złotych! Nie kryła zazdrości i wyjaśniła nam, na co ona przeznaczyłaby tak duże pieniądze. Wspomniała też o fanach, którzy wymagają od niej wielkich show.
Doda zdradziła, czego zazdrości Sanah. Poszło o pieniądze!
Doda w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła, że za dwa koncerty zagrane na Stadionie Narodowym Sanah mogła otrzymać nawet 40 milionów złotych. Zdaniem wokalistki są to kosmiczne pieniądze, których szczerze jej zazdrości. Doda wspomniała o tym, że gdyby miała taki budżet, to wydałaby go na koncert nie z tej ziemi!
Dla mnie jako artystki najważniejsze jest to, ile można z tych pieniędzy zainwestować w niesamowite show. To są takie pieniądze, których nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Nie ma czegoś takiego w naszych polskich budżetach, więc Sanah ma ogromne szczęście, że może dysponować takimi pieniędzmi i robić takie koncerty. Jednak oczekiwanie od nas artystów, takich samych scenicznych rzeczy, jest nieadekwatne do możliwości finansowych, które zapewniają nam organizatorzy — podsumowała Doda.
Okazuje się, że Doda mimo spędzonych 20 lat na scenie nie może liczyć na takie stawki, jak jej młodsza koleżanka po fachu. Piosenkarka nawet w najlepszych momentach swojej kariery miała dużo niższe stawki i często poświęcała pieniądze z nich, żeby zrobić dla fanów jak najlepsze show:
Mogę powiedzieć, że najwięcej za koncert zarobiłam 400 tysięcy złotych. Tylko że tak normalnie, to gram trasy koncertowe od 20 lat. Piątek, sobota, niedziela no to mi z tych koncertów zostawało, jak już rozliczałam absolutnie wszystkich, to maksymalnie 15-20 tysięcy złotych. Starałam się z tych pieniędzy zainwestować jak najwięcej w moją scenografię, efekty pirotechniczne. Często nie zarabiałam na tym nic — wyznała Doda.
„No ale te moje 15-20 tysięcy złotych za koncert czym jest w porównaniu do nawet 10 procent z jej gaży, czyli na przykład z czterech milionów? Jeżeli chodzi o mnie, to osiągnęłam poziom mistrza w robieniu coś z niczego. Naprawdę po tylu latach nieposiadania dobrych budżetów, robiłam show na naprawdę dobrym poziomie. Wydaje mi się, że mogłabym z tego tematu wykładać na uczelni” — podkreśliła wokalistka.
Marta | 30 września 2025
sanah tez musiala oplacic setki ludzi z stadionu
Sun | 29 września 2025
15-20K poszło na efekty i trzeba majtasach występować, bo na kreację nic nie zostalo
Adson | 29 września 2025
A jeszcze niedawno mówiła, że z koncertu ma kawalerkę 🙂 strasznie mało wiarygodna ta persona