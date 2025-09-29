Doda po wystąpieniu na PGE Roztańczonym Narodowym udzieliła nam wywiadu. Wokalistka w rozmowie z Kozaczkiem pochyliła się nad fenomenem Sanah. Stwierdziła, że jest bardzo zaskoczona tym, ile pieniędzy zarobiła za zagranie dwóch koncertów. Doda wyliczyła w głowie, że artystka mogła zgarnąć aż 40 milionów złotych! Nie kryła zazdrości i wyjaśniła nam, na co ona przeznaczyłaby tak duże pieniądze. Wspomniała też o fanach, którzy wymagają od niej wielkich show.

Doda zdradziła, czego zazdrości Sanah. Poszło o pieniądze!

Dla mnie jako artystki najważniejsze jest to, ile można z tych pieniędzy zainwestować w niesamowite show. To są takie pieniądze, których nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Nie ma czegoś takiego w naszych polskich budżetach, więc Sanah ma ogromne szczęście, że może dysponować takimi pieniędzmi i robić takie koncerty. Jednak oczekiwanie od nas artystów, takich samych scenicznych rzeczy, jest nieadekwatne do możliwości finansowych, które zapewniają nam organizatorzy — podsumowała Doda.

