Rozstanie Sandry Kubickiej i Alka Barona to ostatnio temat numer jeden w mediach show-biznesowych. Para nie chciała szczegółowo komentować przyczyn rozpadu związku, ale modelka wydała obszerne oświadczenie, w którym wyznała, że już w grudniu 2024 roku złożyła w sądzie papiery rozwodowe. Skontaktowaliśmy się ze znanym wizjonerem i tarocistą — Łukaszem Chariaszem, który w rozmowie z nami zdradził, jakie mogły być powody rozstania pary. Podkreślił w wywiadzie, że ich kłopoty w związku zaczęły się dużo wcześniej i wcale nie chodzi tu o rok 2024.

Wróżbita w wywiadzie dla Kozaczka chciał na początku podkreślić, że pod względem znaków zodiaków Sandra Kubicka i Alek Baron wcale nie byli do siebie niedopasowani. Ich mocne i wyraziste osobowości tworzyły razem bardzo ciekawe połączenie. Sandra Kubicka jako urodzona wodniczka świetnie dogadywała się z ognistym strzelcem — Baronem:

Jeśli chodzi o znaki zodiaku, to muszę powiedzieć, że to wcale tak źle nie wyglądało. Wszystko z powodu tego, że Sandra jest wodniczką, natomiast Baron jest typowym strzelcem. Te znaki zodiaku bardzo do siebie pasują. Ogień z powietrzem idealnie współgra, jeśli chodzi o astrologię. To nie jest tak, że to był zły związek. Moim zdaniem oni naprawdę się kochali. Natomiast jeśli chodzi o ich numerologię, to tu już jest bardziej sprawa skomplikowana, ponieważ są to osoby o zgoła różnych temperamentach — podsumował wróżbita.