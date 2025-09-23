Ewa Minge odpadła w drugim odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Kreatorka mody w ekskluzywnej rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jak wyglądały kulisy show. Opowiedziała także o konflikcie z Rafałem Maserakiem i Iwoną Pavlović. Jasno dała do zrozumienia, co ją zabolało w ostatnim odcinku. Przy okazji rozmowy z projektantką mody i wizjonerką udało nam się zapytać ją o obecne relacje z wokalistką — Paullą. Nie każdy pamięta, że swego czasu panie były ze sobą mocno skłócone… Ewa Minge wyzywa na pojedynek Pavlović: „Stańmy w zawody Iwonko” Ewa Minge celnie ocenia wizerunek Paulli. Wspomniała o ich dawnym konflikcie! Ewa Minge i Paulla gościły w 30. odcinku 1. sezonu reality show Michała Wiśniewskiego „Jestem, jaki jestem”. Panie w pewnym momencie mocno się skłóciły po tym, jak wokalistka nie była zachwycona butami, która zaproponowała jej Ewa Minge. Artystka poczuła się urażona zachowaniem Paulli i w pewnym momencie zawołała swoją asystentkę i zapewniła, że wychodzi ze studia: Ja mam 36 lat, dwoje dzieci, pewną pozycję społeczną. Nie pozwolę sobie, żeby ktoś mi coś mówił niebezpośrednio, prosto w twarz, tylko gdzieś po ścianach. Basia pakuj buty, pakuj kolekcję. Wyjeżdżamy — podsumowała wtedy rozzłoszczona Ewa Minge. Syn Ewy Minge zabrał głos po odpadnięciu mamy z „TzG”. Nie gryzł się w język!

Okazuje się, że po latach Ewa Minge do całej tej kłótni i wywiany zdań z Paullą podchodzi z ogromnym dystansem. Nie czuje do wokalistki żalu, wręcz przeciwnie — bardzo pozytywnie wypowiedziała się na jej temat w rozmowie z Kozaczkiem. Zdradziła również, że jest fanką jej oryginalnego wizerunku i ma z nią świetny kontakt: „To było show. Jednak uspokoję państwa, że my z Paulą bardzo się lubimy i szybko sobie wszystko po tym programie wyjaśniłyśmy. Oczywiście, to nie było tak, że raptem wszystko zostało całkowicie wyreżyserowane. Spięcia były, ale była też młoda gwiazda Paula. Młode gwiazdy mają to do siebie, że są bardzo wymagające. One chcą, żeby wszystko było dobrze. My usiadłyśmy jeszcze w ten sam dzień. Pamiętam, że gdzieś byłyśmy z boku i zaczęłyśmy rozmawiać. Ona opowiedziała mi trochę o swoim życiu i później się poprzytulałyśmy. Jestem osobą, która bardzo nie lubi konfliktów” — zdradziła Ewa Minge. Czuję się niekomfortowo w tej sytuacji, która pojawiła się w „Tańcu z Gwiazdami” z jurorami. My z Paulą do dzisiaj mamy kontakt i gdy jej menadżer cokolwiek potrzebuje, to się też odzywa.