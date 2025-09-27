Ferenstein-Kraśko stanęła po stronie zwierząt: „Zwierzęta najbardziej potrzebują ruchu i wolności”
Takiej wypowiedzi z ust żony Piotra Kraśki chyba nikt się nie spodziewał...
Karolina Ferenstein-Kraśko wygrała nagrodę na XXV Gali Businesswoman Awards. Żona Piotra Kraśki udowodniła, że wie, jak połączyć pasję do koni z biznesem. Od lat obecna w show-biznesie kobieta w rozmowie z Kozaczkiem podzieliła się swoimi refleksjami na temat zwierząt. Wspomniała o nowej ustawie zakazującej trzymania pupili na łańcuchach. Jasno wyraziła swoje zdanie. Padło wiele mocnych słów!
Karolina Ferenstein-Kraśko stanęła murem za zwierzętami. Poszło o łańcuchy!
Karolina Ferenstein-Kraśko jest wielką miłośniczką zwierząt. To w jej stadninie koni Ferensteinów chętnie goszczą największe sławy polskiego show-biznesu, takie jak: Agnieszka Woźniak-Starak, Katarzyna Sokołowska, czy Kinga Rusin. Okazuje się, że prywatnie żona Piotra Kraśki stoi murem za zwierzętami. Nic więc dziwnego, że gdy dowiedziała się o zakazie trzymania psów na łańcuchach, to bardzo się ucieszyła:
Na szczęście myślę, że ten proceder jest już coraz rzadszy. Tam, gdzie mieszkam na Mazurach, to widzę na przestrzeni lat bardzo dużą zmianę w świadomości społecznej. Jest rzeczywiście dużo lepiej, ale na pewno przed nami jeszcze długa droga. Mam nadzieję, że w końcu uda się coś zmienić. To, czego zwierzęta najbardziej potrzebują, to właśnie ruchu i wolności. Trzeba ją im zapewnić i tyle — podsumowała Karolina Ferenstein-Kraśko.
Karolina Ferenstein-Kraśko z miłości do koni prowadzi wielką Stadninę koni Ferensteinów w Gałkowie. Zwierzęta otaczają ją wszędzie i to kontakt z nimi daje jej ukojenie po trudach dnia codziennego. Głównie to z tego powodu żona Piotra Kraśki uważa, że powinniśmy chronić nasze czworonogi i starać się stworzyć im jak najlepsze warunki do życia:
Kiedy widzę, że moje konie czy psy są szczęśliwe, bo są wolne i mają przestrzeń, daje mi to mnóstwo satysfakcji oraz siły do życia. To jest im po prostu potrzebne do funkcjonowania. Myślę, że zniewolenie kogokolwiek, czy zwierzęcia, czy człowieka, jest straszne. Miejmy nadzieję, że to absolutnie się skończy. Ta ustawa to na pewno jeden z dobrych kroków w tym kierunku — zakończyła Karolina Ferenstein-Kraśko.
