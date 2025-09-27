Karolina Ferenstein-Kraśko wygrała nagrodę na XXV Gali Businesswoman Awards. Żona Piotra Kraśki udowodniła, że wie, jak połączyć pasję do koni z biznesem. Od lat obecna w show-biznesie kobieta w rozmowie z Kozaczkiem podzieliła się swoimi refleksjami na temat zwierząt. Wspomniała o nowej ustawie zakazującej trzymania pupili na łańcuchach. Jasno wyraziła swoje zdanie. Padło wiele mocnych słów!

Karolina Ferenstein-Kraśko stanęła murem za zwierzętami. Poszło o łańcuchy!

Karolina Ferenstein-Kraśko jest wielką miłośniczką zwierząt. To w jej stadninie koni Ferensteinów chętnie goszczą największe sławy polskiego show-biznesu, takie jak: Agnieszka Woźniak-Starak, Katarzyna Sokołowska, czy Kinga Rusin. Okazuje się, że prywatnie żona Piotra Kraśki stoi murem za zwierzętami. Nic więc dziwnego, że gdy dowiedziała się o zakazie trzymania psów na łańcuchach, to bardzo się ucieszyła:

Na szczęście myślę, że ten proceder jest już coraz rzadszy. Tam, gdzie mieszkam na Mazurach, to widzę na przestrzeni lat bardzo dużą zmianę w świadomości społecznej. Jest rzeczywiście dużo lepiej, ale na pewno przed nami jeszcze długa droga. Mam nadzieję, że w końcu uda się coś zmienić. To, czego zwierzęta najbardziej potrzebują, to właśnie ruchu i wolności. Trzeba ją im zapewnić i tyle — podsumowała Karolina Ferenstein-Kraśko.

