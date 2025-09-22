Przejmujące wyznanie Ewy Minge na temat śmierci matki. „Umierała mi na rękach”

Ewa Minge przejmująco śmierci matki

Ewa Minge później nie kryła rozgoryczenia tym, jak została potraktowana przez jurora. Jasno dała do zrozumienia, że świat telewizyjny nie jest jej naturalnym środowiskiem.

Mało kto wie, że swego czasu projektantka mody przeszła przez prawdziwe piekło…