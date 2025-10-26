Tym zaskoczyli wszystkich! Goście wesela Cichopek i Kurzajewskiego nie mogli przestać robić zdjęć
Cena tej atrakcji jest całkiem niska, a zrobiła totalną furorę na weselu.
Ślub Katarzyny Cichopek i Maćka Kurzajewskiego bez wątpienia można nazwa wydarzeniem roku w polskim show-biznesie. Para zadbała o każdy detal, od menu, przez muzykę, aż po efektowne atrakcje dla gości.
Stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie małżeństwem (ZDJĘCIE)
Wesele Cichopek i Kurzajewskiego pełne atrakcji
Goście wesela mogli poczuć się jak prawdziwa gwiazda światowych magazynów. Na miejscu czekała na nich fotobudka stylizowana na okładkę „Vogue Wedding”, w której każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie niczym z sesji modowej.
W tle widniało hasło „Sweet Love – Kasia & Maciej. Historia prawdziwej miłości” oraz data ceremonii: 25.10.2025. Całość dopełniał subtelny branding hotelu, w którym odbyło się przyjęcie, eleganckiego Hotelu Drob w Urszulinie. Wśród osób, które już pochwaliły się zdjęciami z tej wyjątkowej „okładki”, znalazła się m.in. Joanna Kurska, czy Olek Sikora.
Tak Cichopek i Kurzajewski potraktowali paparazzi. To się nie dzieje naprawdę!
Taka fotobudka to nie tylko efektowna atrakcja, ale też piękna pamiątka dla gości. Koszt wynajęcia podobnej instalacji waha się od 1500 do 2000 złotych, w zależności od firmy i personalizacji grafiki. Jak mówią organizatorzy wesel, to obecnie jeden z najmodniejszych trendów: personalizowane fotobudki w stylu luksusowych magazynów pojawiają się coraz częściej na ślubach znanych osób.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w drodze na ślub! Paparazzi przyłapali ich na trasie
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był nie tylko romantyczny, ale też niezwykle nowoczesny i pełen kreatywnych pomysłów. Fotobudka w stylu „Vogue” to dowód, że para potrafi połączyć klasę, estetykę i świetną zabawę w jednym wydarzeniu.
