Ślub Katarzyny Cichopek i Maćka Kurzajewskiego bez wątpienia można nazwa wydarzeniem roku w polskim show-biznesie. Para zadbała o każdy detal, od menu, przez muzykę, aż po efektowne atrakcje dla gości.

Wesele Cichopek i Kurzajewskiego pełne atrakcji

Goście wesela mogli poczuć się jak prawdziwa gwiazda światowych magazynów. Na miejscu czekała na nich fotobudka stylizowana na okładkę „Vogue Wedding”, w której każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie niczym z sesji modowej.

W tle widniało hasło „Sweet Love – Kasia & Maciej. Historia prawdziwej miłości” oraz data ceremonii: 25.10.2025. Całość dopełniał subtelny branding hotelu, w którym odbyło się przyjęcie, eleganckiego Hotelu Drob w Urszulinie. Wśród osób, które już pochwaliły się zdjęciami z tej wyjątkowej „okładki”, znalazła się m.in. Joanna Kurska, czy Olek Sikora.

Taka fotobudka to nie tylko efektowna atrakcja, ale też piękna pamiątka dla gości. Koszt wynajęcia podobnej instalacji waha się od 1500 do 2000 złotych, w zależności od firmy i personalizacji grafiki. Jak mówią organizatorzy wesel, to obecnie jeden z najmodniejszych trendów: personalizowane fotobudki w stylu luksusowych magazynów pojawiają się coraz częściej na ślubach znanych osób.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był nie tylko romantyczny, ale też niezwykle nowoczesny i pełen kreatywnych pomysłów. Fotobudka w stylu „Vogue” to dowód, że para potrafi połączyć klasę, estetykę i świetną zabawę w jednym wydarzeniu.