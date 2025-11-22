Od kilku miesięcy w show-biznesie krążą doniesienia o konflikcie pomiędzy Viki Gabor a Roksaną Węgiel. Teraz pierwsza z nich ostro dogryzła konkurentce. Odcina się od niej i nie chce jej nawet widzieć!

Viki Gabor podbiła listy przebojów

Kariera Viki Gabor rozpoczęła się błyskawicznie po jej sukcesie w programie „The Voice Kids” w 2019 roku, gdzie dotarła do finału. Ten sam rok przyniósł jej spektakularny triumf na arenie międzynarodowej – reprezentując Polskę, zwyciężyła 17. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w Gliwicach piosenką „Superhero”. To osiągnięcie momentalnie zapewniło jej ogólnopolską rozpoznawalność i zapoczątkowało dynamiczną drogę muzyczną.

Mimo młodego wieku, Viki Gabor jest już autorką czterech albumów studyjnych i ma na koncie głośne współprace, np. z Kayah przy hicie „Ramię w ramię” czy z Malikiem Montaną. Jej twórczość nieustannie się rozwija: od czystego popu po bardziej dojrzałe brzmienia z elementami R&B i deep house. Artystka, pomimo stałej uwagi mediów, konsekwentnie buduje i kształtuje swój unikalny styl.

Oprócz Viki karierę po „The Voice” rozpoczęła Roxie Węgiel. Jak to często bywa, obie panie rywalizują i delikatnie mówiąc, nie darzą się sympatią.

Ostra wymiana zdań między Roxie a Viki

Ponad rok temu doszło do słownego spięcia między Viki Gabor a Roksaną Węgiel. Iskrą zapalną okazała się kampania reklamowa bielizny, w której wzięła udział Roxie. Viki Gabor, w wywiadzie dla serwisu Vibez.pl, skrytykowała tę decyzję, podkreślając, że ona jako artystka woli koncentrować się wyłącznie na muzyce.

Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chce promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy — podsumowała swego czasu Viki Gabor.

Słowa Viki Gabor spotkały się z wyraźnym rozdrażnieniem Roksany Węgiel. Roxie nie tylko ostro zareagowała na krytykę, ale również wbiła szpilę, sugerując, że nie słyszała ostatnio żadnych nowych utworów od młodszej wokalistki, co było wyraźnym sygnałem, by skupiła się na własnej twórczości.

Zupełnie mnie nie zabolały. Tylko niech będzie konsekwentna w swoich słowach. Jest rozliczana ze swojej muzyki. Jestem dumna z tego, że reklamuję produkty, które są bliskie mojej codzienności. Muzycznie idzie mi całkiem nieźle, więc niech każdy zajmie się sobą. Niech każdy będzie rozliczany za to, z czym się utożsamia. Ja nie słyszałam ostatnio nowości od Viki, więc czekam — odpowiedziała Roxie Węgiel w rozmowie z Wirtualną Polską.

Po pewnym czasie redakcja portalu Kozaczek uzyskała komentarz Viki Gabor. Artystka stanowczo oświadczyła, że choć nie chowa urazy do Roksany Węgiel, to podkreśliła, iż nie są przyjaciółkami. Jednocześnie wyznała, że cała ta medialna sprzeczka z Roksaną kosztowała ją wiele nerwów. Robię swoje i nie zwracam uwagi na innych. Jestem typem osoby, która dopinguje wszystkich i trzyma za nich kciuki. Nikogo nie krytykuję i nie oceniam. Nie mam kontaktu z Roxie Węgiel i nie poruszam medialnie tego tematu, bo między nami swego czasu działy się dziwne rzeczy. Nie jesteśmy koleżankami, ale też nie jesteśmy rywalkami — powiedziała Viki Gabor. Teraz wygląda na to, że konflikt się zaostrzył. Viki zupełnie odcina się od Roxie.

Viki Gabor ostro o Roksanie Węgiel

Viki Gabor i Roksana Węgiel to dwie utalentowane wokalistki, które mają wspólny mianownik – rozpoczęły kariery w „The Voice Kids” i obie triumfowały na Eurowizji Junior.

Mimo różnic w stylu i muzyce, media nieustannie je ze sobą zestawiają. Ostatnio, w wywiadzie dla serwisu Kozaczek, Gabor została postawiona przed dylematem. „Wspólna kawa z Roxie Węgiel, czy wspólny projekt muzyczny?”

Podziękuję — odparła krótko.

Po tych słowach Viki wymownie spojrzała się w kamerę, oczekując na następne pytanie. Wygląda na to, że temat Roksany jest dla niej wyjątkowo drażliwy. Konflikt rośnie na sile.

