To naprawdę Viki Gabor? Nie poznacie 18-letniej wokalistki! Szok

W sieci pojawiło się nowe zdjęcie Viki Gabor i ciężko uwierzyć, że ona naprawdę tak teraz wygląda! Gwiazda niedawno obchodziła 18 urodziny, a jej obecna metamorfoza wywołała prawdziwą burzę. Fani nie mogą uwierzyć, że ulubiona wokalistka wygląda jak zupełnie inna, nowa osoba.

Kulisy nagrań u Wojewódzkiego

Na najnowszej fotografii zza kulis programu u dziennikarza Kuby Wojewódzkiego, artystka pozuje w towarzystwie Kuby i Doroty Szelągowskiej, a jej stylizacja całkowicie odbiega od tych, do których przyzwyczaiła publiczność. Zazwyczaj kojarzona z kolorowymi, młodzieżowymi lookami, tym razem zaprezentowała się w eleganckim, dopasowanym komplecie w kolorze brązu z gorsetem podkreślającym talię i dużymi okularami, które dodały jej powagi.
Jej fani zgodnie przyznają, że nigdy wcześniej nie widzieli jej w tak poważnym, ”biurowym” wydaniu. To zdecydowane odejście od casualowego stylu, który dominował do tej pory. W dodatku na zdjęciu 18-latka trzyma telefon i to ona robi selfie, co tylko uwypukla całą zmianę wizerunku.

Co o nowym wyglądzie Gabor piszą fani?

Metamorfoza Viki szybko podbiła social media. Internauci komentują, że gwiazda wygląda jak bohaterka serialu prawniczego, businesswoman lub filmowa agentka specjalna. W brunatnym garniturze i idealnie ułożonych włosach prezentuje niespotykaną dotąd wersję siebie i  to zdecydowanie dojrzalszą, odważniejszą i bardzo „światową„.

Ta zmiana może być zapowiedzią nowego etapu w jej karierze, być może nowej muzyki, projektu telewizyjnego albo współpracy modowej. Wokalistka od dawna eksperymentuje z wizerunkiem, ale tak radykalnej odmiany nie spodziewał się nikt.

