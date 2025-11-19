Kuba Wojewódzki podczas swojego programu wypowiedział wobec młodziutkiej Viki Gabor niestosowny żart. Naśmiewał się z jej wyglądu. Gwiazda mistrzowsko go podsumowała.

Kariera Viki Gabor

Kariera Viki Gabor rozpoczęła się gwałtownie po jej udziale w programie „The Voice Kids” w 2019 roku, gdzie dotarła do finału. Jeszcze w tym samym roku odniosła spektakularny sukces, reprezentując Polskę i zwyciężając 17. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w Gliwicach z utworem „Superhero”. To zwycięstwo zapewniło jej ogólnokrajową rozpoznawalność i otworzyło drzwi do dynamicznej kariery muzycznej.

Mimo młodego wieku, Viki Gabor ma na swoim koncie cztery albumy studyjne. Współpracowała z uznanymi artystami, takimi jak Kayah przy singlu „Ramię w ramię” oraz Malik Montana. Jej muzyka ewoluowała od popowych brzmień do bardziej dojrzałych kompozycji, łączących pop, R&B i deep house. Mimo ciągłego zainteresowania mediów i obecności w show-biznesie, Viki Gabor, która w 2025 roku skończyła 18 lat, konsekwentnie rozwija swój własny, muzyczny styl.

Chętnie udziela również wywiadów. Ostatnio pojawiła się nawet na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.

Nieodpowiedni komentarz Kuby Wojewódzkiego

Podczas wizyty w programie Kuby Wojewódzkiego Viki Gabor wykonała na żywo swój najnowszy utwór Wyobraźnia. Po zakończonym występie wróciła na kanapę, jednak przez moment nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie prowadzącego.

Sorry zmęczyłam się tym wykonem troszeczkę. Żartuję, to jest ten gorset, bo nie mogę w nim oddychać dobrze – wyjaśniła Gabor.

Kuba Wojewódzki szybko nawiązał do jej stroju i próbował obrócić wygląd swojej gościni w żart.

Bo rozumiem, że na co dzień jesteś bardzo okrągła i tak cię ścisnęli – wypalił.

Viki jednak nie przypadł do gustu ten żart i od razu zwróciła Kubie uwagę, że nie powinien komentować jej wyglądu w taki sposób.

Dobra, to akurat było bardzo niemiłe. Nie jestem bardzo okrągła – powiedziała Viki.

Wojewódzki od razu próbował się usprawiedliwić.

To był żart. To tak, jakbym o sobie powiedział, że jestem bardzo okrągły. Bardzo dobry ten gorset, podoba mi się – powiedział.

Viki Gabor odpowiada Wojewódzkiemu

W rozmowie z nami Viki Gabor wypowiedziała się na temat występu u Kuby Wojewódzkiego. Najpierw reporterka Kozaczka zapytała gwiazdę o wrażenia po wizycie na kanapie u „Króla TVN”.

Super, bardzo lubię Kubę. Jest bardzo śmieszny i jest iconic [ikoniczny – przyp. red.] – odpowiedziała Viki.

Kolejne pytanie dotyczyło żartu Wojewódzkiego, na temat tego, że jest „okrągła”. Okazuje się, że Viki ma duży dystans do siebie. Pokazała rękami serce i powiedziała:

Kocham go.

Dopytaliśmy gwiazdę, czy nie poczuła się urażona. W końcu jej reakcja na antenie wyglądała zgoła inaczej.

Nie, totalnie nie. To było mega śmieszne – mówi nam Gabor.

