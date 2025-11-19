Nawigacja

Kuba Wojewódzki zadrwił z wyglądu Viki Gabor. Reakcja młodej gwiazdy to mistrzostwo

Kuba Wojewódzki, Viki Gabor, fot. KAPiF Kuba Wojewódzki, Viki Gabor, fot. KAPiF
Autor Kamila Szamik

Kuba Wojewódzki podczas swojego programu wypowiedział wobec młodziutkiej Viki Gabor niestosowny żart. Naśmiewał się z jej wyglądu. Gwiazda mistrzowsko go podsumowała.

Kariera Viki Gabor

Kariera Viki Gabor rozpoczęła się gwałtownie po jej udziale w programie „The Voice Kids” w 2019 roku, gdzie dotarła do finału. Jeszcze w tym samym roku odniosła spektakularny sukces, reprezentując Polskę i zwyciężając 17. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w Gliwicach z utworem „Superhero”. To zwycięstwo zapewniło jej ogólnokrajową rozpoznawalność i otworzyło drzwi do dynamicznej kariery muzycznej.

Mimo młodego wieku, Viki Gabor ma na swoim koncie cztery albumy studyjne. Współpracowała z uznanymi artystami, takimi jak Kayah przy singlu „Ramię w ramię” oraz Malik Montana. Jej muzyka ewoluowała od popowych brzmień do bardziej dojrzałych kompozycji, łączących pop, R&B i deep house. Mimo ciągłego zainteresowania mediów i obecności w show-biznesie, Viki Gabor, która w 2025 roku skończyła 18 lat, konsekwentnie rozwija swój własny, muzyczny styl.

Chętnie udziela również wywiadów. Ostatnio pojawiła się nawet na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.

Nieodpowiedni komentarz Kuby Wojewódzkiego

Podczas wizyty w programie Kuby Wojewódzkiego Viki Gabor wykonała na żywo swój najnowszy utwór Wyobraźnia. Po zakończonym występie wróciła na kanapę, jednak przez moment nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie prowadzącego.

Sorry zmęczyłam się tym wykonem troszeczkę. Żartuję, to jest ten gorset, bo nie mogę w nim oddychać dobrze – wyjaśniła Gabor.

Kuba Wojewódzki szybko nawiązał do jej stroju i próbował obrócić wygląd swojej gościni w żart.

Bo rozumiem, że na co dzień jesteś bardzo okrągła i tak cię ścisnęli – wypalił.

Viki jednak nie przypadł do gustu ten żart i od razu zwróciła Kubie uwagę, że nie powinien komentować jej wyglądu w taki sposób.

Dobra, to akurat było bardzo niemiłe. Nie jestem bardzo okrągła – powiedziała Viki.

Wojewódzki od razu próbował się usprawiedliwić.

To był żart. To tak, jakbym o sobie powiedział, że jestem bardzo okrągły. Bardzo dobry ten gorset, podoba mi się – powiedział.

Viki Gabor odpowiada Wojewódzkiemu

W rozmowie z nami Viki Gabor wypowiedziała się na temat występu u Kuby Wojewódzkiego. Najpierw reporterka Kozaczka zapytała gwiazdę o wrażenia po wizycie na kanapie u „Króla TVN”.

Super, bardzo lubię Kubę. Jest bardzo śmieszny i jest iconic [ikoniczny – przyp. red.] – odpowiedziała Viki.

Kolejne pytanie dotyczyło żartu Wojewódzkiego, na temat tego, że jest „okrągła”. Okazuje się, że Viki ma duży dystans do siebie. Pokazała rękami serce i powiedziała:

Kocham go.

Dopytaliśmy gwiazdę, czy nie poczuła się urażona. W końcu jej reakcja na antenie wyglądała zgoła inaczej.

Nie, totalnie nie. To było mega śmieszne – mówi nam Gabor.

Kuba Wojewódzki, fot. KAPiF
Kuba Wojewódzki, fot. KAPiF
Viki Gabor, fot. KAPiF
Viki Gabor, fot. KAPiF
 
kuba wojewódzkiviki gabor
