Nadchodzi najtrudniejszy czas – dla Tuni, Tereski, dla mnie i rodziny Pawła. Boję się, że na nowo wybuchnie w nas ból i tęsknota, nad którymi pomału uczyliśmy się panować. Mówię o tym głośno i wyraźnie – żebyśmy wszyscy wreszcie zrozumieli, że nienawiść polityczna, czyli ta najgłupsza z możliwych, przynosi najtragiczniejsze ofiary. #PawełAdamowicz #rozmowa #wywiad #DDTVN #Gdańsk #rocznica #rodzina