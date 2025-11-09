Tomasz Karolak po półfinałowym występie zakpił z Rafała Maseraka, a ten w odpowiedzi przegonił go ze sceny. Oj, zrobiło się nieprzyjemnie.

Półfinaliści 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Kto został w grze o Kryształową Kulę?

Emocje w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” sięgają zenitu. Z odcinka na odcinek walka o Kryształową Kulę staje się coraz bardziej zacięta, a półfinał przynosi prawdziwe widowisko pełne pasji, humoru i niespodziewanych zwrotów akcji. Po emocjonującym ćwierćfinale na parkiecie pozostało tylko pięć duetów, które walczą o dwa miejsca w ścisłym finale.

Na parkiet wchodzą:

Maurycy Popiel i Sara Janicka ,

, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko ,

, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska ,

, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ,

, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każda para w półfinale ma do przygotowania dwa występy – pierwszy wybierany przez produkcję programu, drugi w pełni autorski. To właśnie ten drugi pokaz pozwala uczestnikom ujawnić, kim naprawdę są jako artyści. W półfinale dozwolone są wszystkie style z wyjątkiem współczesnego, co sprawia, że uczestnicy muszą wykazać się zarówno kreatywnością, jak i perfekcyjną techniką.

O tym, kto awansuje do finału, zdecyduje połączenie punktów jury i głosów publiczności. Trzy najlepsze duety zatańczą w wielkim finale, w którym stawką będzie nie tylko Kryształowa Kula, ale też uznanie milionów widzów.

Tomasz Karolak jak Bradley Cooper. Romantyczny show na parkiecie

Jako drugi na scenie pojawił się Tomasz Karolak – aktor, którego występy w tej edycji wielokrotnie wzbudzały emocje i uśmiech. Tym razem wraz z partnerką Izabelą Skierską postawił na romantyczne widowisko w hollywoodzkim stylu.

Karolak zaskoczył publiczność, śpiewając na żywo początek piosenki „Shallow”, znanej z filmu „Narodziny gwiazdy”. W tym momencie w studiu zapanowała wyjątkowa atmosfera – światła przygasły, a parkiet rozświetliły reflektory przypominające koncertową scenę. Aktor, niczym Bradley Cooper towarzyszący Lady Gadze, rozpoczął występ spokojnie, z wyczuwalnym wzruszeniem w głosie.

Po chwili dołączyła do niego Izabela Skierska, a taniec przerodził się w pełen czułości i elegancji duet, w którym emocje grały pierwsze skrzypce. Widzowie w studiu nie kryli zachwytu – Karolak udowodnił, że potrafi połączyć aktorstwo, śpiew i taniec w spójną, wzruszającą opowieść.

Pojedynek słowny Karolaka i Maseraka rozbawił widzów

Po występie przyszła pora na oceny jurorów. Jak to zwykle bywa, emocje nie skończyły się wraz z muzyką. Karolak postanowił wdać się w słowną przepychankę z Rafałem Maserakiem, który słynie z ciętego języka i błyskotliwych komentarzy.

Zaczęło się niewinnie – Karolak zwrócił się do tancerza słowami:

Kochany, jak ty to ćwiczyłeś od 6. roku życia, to ja wtedy czytałem książki – wypalił.

Publiczność zareagowała śmiechem, ale Maserak nie pozostał dłużny. Z uśmiechem odparł:

To pokaż mi teraz ten krok opening.

Na to Karolak, nieco zakłopotany, przyznał, że… nie potrafi. Wtedy Maserak postanowił przejąć inicjatywę – poprosił partnerkę aktora, Izabelę Skierską, by do niego dołączyła, i zaprezentował na parkiecie, jak wygląda poprawne wykonanie tego elementu.

Widownia eksplodowała śmiechem, a prowadzący nie kryli rozbawienia. W tej krótkiej wymianie zdań było wszystko, co kochają widzowie programu – poczucie humoru, dystans i spontaniczność, które od lat są znakiem rozpoznawczym „Tańca z Gwiazdami”.

Show pełne emocji, śmiechu i wzruszeń

Choć jurorzy mieli kilka uwag technicznych, występ Tomasza Karolaka zebrał ciepłe komentarze za emocjonalność i szczerość. Aktor udowodnił, że potrafi nie tylko bawić, ale i wzruszać, a jego charyzma działa zarówno w teatrze, jak i na parkiecie.

Widownia przyjęła jego taniec z ogromnym entuzjazmem, a w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się wpisy w stylu:

„Karolak znowu skradł show!”, „Uwielbiam jego poczucie humoru i luz!” czy „To był najbardziej ludzki występ wieczoru”.

Rafał Maserak odgryzł się Tomaszowi Karolakowi

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Rafał Maserak w typowy dla siebie sposób połączył profesjonalizm z humorem, a jego błyskotliwa reakcja stała się jednym z najzabawniejszych momentów półfinału. Publiczność pokochała tę lekką, przyjacielską wymianę zdań, a Karolak – jak na showmana przystało – przyjął ripostę z uśmiechem i dystansem.

Tego typu sytuacje przypominają, dlaczego „Taniec z Gwiazdami” wciąż pozostaje jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. To nie tylko rywalizacja taneczna, ale też teatr emocji, osobowości i ludzkiej chemii, której nie da się wyreżyserować.

Finał coraz bliżej. Kto zatańczy po Kryształową Kulę?

Półfinał 17. edycji zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących odcinków w historii programu. Każda para daje z siebie maksimum – jedni grają romantyzmem, inni ekspresją, a jeszcze inni humorem.

Tomasz Karolak po raz kolejny udowodnił, że nawet jeśli nie zawsze trafia w rytm, to zawsze trafia w serca widzów. A ostatecznie – to właśnie emocje i charyzma często przesądzają o zwycięstwie.