Znamy już zwycięzców 17 edycji „Tańca z Gwiazdami”. Kryształową Kulę zdobył Mikołaj Bagi Bagiński w duecie z Magdaleną Tarnowską. W programie nie zabrakło poruszających chwil. Na koniec złożono hołd zmarłej gwieździe.

Wielki finał „Tańca z Gwiazdami”

Półfinał hitowego show tanecznego Polsatu wywołał wielki kontrowersje – i nic dziwnego. Na tym etapie zostali już sami ulubieńcy. Decyzją widzów do finału przeszły dwie pary – najwięcej głosów zdobyli Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, a także Maurycy Popiel i Sara Janicka. Do ostatniego odcinka tego sezonu trafiła jeszcze jedna para – decyzją jurorów do wielkiego finału awansowali Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Przegrani zawodnicy nie ukrywali rozczarowania po odpadnięciu na tak wysokim poziomie rozgrywek.

Czy boli? Tak, boli jak cholera. Czy czuję się, jakbym przegrała igrzyska? Być może, ale całe szczęście medal jest dalej ze mną. Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko — podsumowała Katarzyna Zillmann.

Kto wygrał 17. edycję „Tańca z Gwiazdami”?

W wielkim finale „Tańca z Gwiazdami” na parkiecie zmierzyli się Maurycy Popiel, Mikołaj Bagiński i Wiktoria Gorodecka wraz ze swoimi partnerami tanecznymi. Cała trójka od pierwszych odcinków budziła ogromne emocje — byli nie tylko faworytami widzów, ale również ulubieńcami jurorów. Dlatego nikogo nie zaskoczyło, że to właśnie oni dotarli do samego końca, prezentując poziom, który bez wątpienia można określić jako absolutny szczyt tanecznych umiejętności.

Wielu fanów i ekspertów zgodnie podkreśla, że tegoroczny finał był jednym z najbardziej spektakularnych i jednocześnie najbardziej wyrównanych w historii programu. Emocje sięgały zenitu, a każdy występ wywoływał aplauz i dyskusje. Ostatecznie jednak zwycięzca mógł być tylko jeden — a gdy ogłoszono jego nazwisko, zapadła chwila pełna napięcia, po której studio wypełniła eksplozja radości i wzruszeń. Program wygrali Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Hołd dla zmarłej gwiazdy w finale „TzG”

Fani nerwowo czekali na ogłoszenie wyników finału. Zanim jednak ogłoszono zwycięzców Kryształowej Kuli widzowie w studiu i ci przed telewizorami mogli wysłuchać niezwykłego wykonania piosenki „I wanna dance with somebody”. Na scenie pojawił się Calum Scott, a na telebimie Whitney Houston. Podczas występu wykorzystano oryginalny głos gwiazdy z jej występu na żywo, co w połączeniu z wokalem muzycznej gwiazdy wieczoru dało niesamowity efekt. Był to piękny hołd dla piosenkarki, która zmarła w 2012 roku.