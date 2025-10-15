Kasia Smutniak to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek, która od lat z powodzeniem robi karierę we Włoszech. Choć mieszka za granicą, wciąż budzi ogromne zainteresowanie w Polsce – zarówno swoim talentem, jak i eleganckim stylem. Gwiazda słynie z naturalności, klasy i charyzmy, które wyróżniają ją na tle innych. Ostatnio znów zrobiło się o niej głośno za sprawą nowego projektu filmowego. Zagra jedną z głównych ról w wielkim hicie filmowym, która zna chyba każdy!

Kasia Smutniak zagra w „Pasji 2” u boku Mela Gibsona! Wielki sukces polskiej aktorki

Katarzyna Smutnik to polska aktorka, która od lat robi furorę we włoskim i międzynarodowym kinie, właśnie dołączyła do obsady najnowszego filmu Mela Gibsona – kontynuacji legendarnej „Pasji”. W produkcji zatytułowanej „The Resurrection of the Christ” Smutniak wcieli się w samą Maryję, matkę Jezusa! Zdjęcia trwają w Rzymie, a film już teraz budzi ogromne emocje wśród fanów i krytyków.

W obsadzie oprócz Kasi Smutniak znalazły się również gwiazdy światowego formatu jak Jaakko Ohtonen i Mariela Garriga. Premiera planowana jest na 2027 rok, a eksperci szacują, że produkcja może przynieść twórcom rekordowe zyski. Fani Kasi są zachwyceni – w końcu to kolejny dowód na to, że nasza rodaczka zdobywa Hollywood z klasą, wdziękiem i niepowtarzalnym talentem!

