Nikodem Rozbicki to znany i uwielbiany aktor młodego pokolenia. Artysta od lat wzbudza dużą ciekawość i zainteresowanie nie tylko swoją karierą, ale również życiem prywatnym. Ostatnio aktor wypalił na wizji reality show, że jest zakochany, a teraz do sieci trafiły kadry z podróży wraz z tajemniczą brunetką. Czyżby to jego nowa ukochana?

Nikodem Rozbicki znalazł NOWĄ MIŁOŚĆ?! Aktor sam wygadał się na wizji…

Nikodem Rozbicki pokazał nową dziewczynę?

Nikodem Rozbicki to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma ona masę ról w wielu znanych produkcjach m.in. takich jak: „Miszmasz czyli Kogel Mogel”, „Listy do M.”, „Rodzina na Maxa” czy „Planeta Singli”.

Nie da się ukryć, że nie tylko kariera, ale również życie uczuciowe aktora wzbudza duże zainteresowanie w mediach. Warto wspomnieć, że jeszcze niedawno artysta był związany z Julią Wieniawą, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu, a ich kilkuletni związek zakończył się rozstaniem. Warto dodać, że w przeszłości był również w związku z Julią Kuczyńską „Maffashion”.

Awantura w „Afryka Express”! Edyta Zając starła się z Nikodemem Rozbickim na oczach kamer

Aktor, choć stara się strzec życia miłosnego, to jakiś czas temu na planie programu „Afryka Express”, w którym brał udział, wygadał się na temat swoich obecnych uczuć. Nikodem wyznał wówczas, że stara się nie mówić publicznie o miłości i emocjach, a wszystko, co piękne, lubi ciszę. Później nagle wyznał wprost, że jest zakochany.

Ja w ogóle uwielbiam wszystkie moje byłe dziewczyny, a kocham tylko tę, z którą jestem aktualnie – mówił w „Afryce Express”.

„Nikoś przyznaj się, że chłopaków też lubisz”. Nikodem Rozbicki nie wytrzymał i odpowiedział!

Internauci i fani wciąż zastanawiają się, kim jest wybranka aktora. Obecnie uwagę przykuły jednak jego nowe relacje na Instagramie, w których pokazał pewną brunetkę podczas wyjazdu do Kopenhagi. Na nagraniach widać, jak para zwiedza muzeum i podziwia uroki podczas przejażdżki rowerowej. Nikodem nie ujawnił jednak tożsamości dziewczyny, ale może być to właśnie jego nowa partnerka, ponieważ przy jej oznaczeniu dodał serduszko. Myślicie, że to jego nowa miłość?