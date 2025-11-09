Faworytka „TzG” nagle runęła w dół. Widownia wstrzymała oddech
Ciarki na plecach przeszły widzów „Tańca z gwiazdami”, gdy niespodziewanie Wiktoria Gorodecka runęła w dół podczas występu. To tango nie pozostało niezauważone.
Z odcinka na odcinek emocje w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” rosną jak w najlepszym filmie fabularnym. Po emocjonującym ćwierćfinale na parkiecie pozostało już tylko pięć duetów, które w półfinale staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. To moment, w którym liczy się nie tylko technika i rytm, ale przede wszystkim charakter i odwaga artystyczna.
Na parkiet 17. edycji wchodzą:
- Maurycy Popiel i Sara Janicka,
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
Każdy z tych duetów doskonale wie, że teraz nie ma już miejsca na błędy. Każdy ruch, spojrzenie i gest może zaważyć na ostatecznym werdykcie. Na tym etapie show nie wystarczy być poprawnym — trzeba zachwycić, zaskoczyć i poruszyć serca widzów.
Półfinałowe zasady: dwa tańce, jeden cel – awans do finału
W półfinale uczestnicy muszą przygotować dwa występy. Pierwszy z nich to choreografia wybrana przez produkcję programu, drugi zaś – autorski taniec opracowany w całości przez parę. To właśnie ta druga prezentacja jest dla wielu uczestników najbardziej osobistym momentem w całej edycji.
To właśnie ten moment, kiedy uczestnicy mogą pokazać, kim są naprawdę jako artyści – podkreślają twórcy programu.
Dozwolone są wszystkie style z wyjątkiem tańca współczesnego. Ta zasada tylko podsyca rywalizację, bo wymusza kreatywność, odwagę i poszukiwanie nowych środków wyrazu.
O tym, kto przejdzie do finału, zdecyduje połączenie punktów od jury i głosów publiczności. Tylko trzy najlepsze duety zatańczą w wielkim finale i staną do walki o Kryształową Kulę – symbol tanecznego mistrzostwa.
Wiktoria Gorodecka w półfinale „Tańca z gwiazdami” runęła w dół
Jednym z najbardziej komentowanych występów wieczoru była emocjonalna choreografia Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczki. Aktorka, znana z perfekcjonizmu i scenicznej ekspresji, postawiła na tango – taniec pełen pasji, napięcia i precyzji.
Ich układ był wyjątkowo trudny technicznie, co od razu dostrzegli jurorzy. Wiktoria i Kamil pokazali niezwykłą synchronizację, kontrolę i dramatyzm, który hipnotyzował od pierwszych taktów muzyki.
Ale to, co wydarzyło się w drugiej części występu, na moment zamroziło całą widownię. W pewnym momencie aktorka nagle runęła w dół, jakby straciła równowagę. Z sali rozległy się westchnienia, a wielu widzów wstrzymało oddech.
Po chwili jednak okazało się, że wszystko było doskonale zaplanowanym elementem choreografii. Przy samym parkiecie czekał na nią partner, który w odpowiednim momencie złapał ją tuż nad ziemią, zamieniając groźnie wyglądający upadek w efektowną, dramatyczną figurę.
Publiczność odetchnęła z ulgą – i natychmiast nagrodziła parę gromkimi brawami.
Reakcje jurorów na występ Wiktorii Gorodeckiej w półfinale „Tańca z gwiazdami”
Jurorzy nie szczędzili pochwał. Choć każdy z nich zwrócił uwagę na drobiazgi techniczne, emocjonalny wydźwięk występu przesądził o wysokich notach.
Eksperci zgodnie podkreślali, że Gorodecka potrafi połączyć taniec z aktorstwem, tworząc miniaturowe widowisko teatralne.
- To było coś więcej niż tango. To była opowieść o namiętności, walce i zaufaniu – komentował jeden z jurorów.
- Moment upadku? Genialny! Widziałam, jak publiczność wstrzymała oddech. A to przecież o to chodzi w show – żeby poruszać – dodała inna z jurorek.
Emocje przed finałem sięgają zenitu
Po takim występie Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko stali się jednymi z najpoważniejszych kandydatów do finału. Ich taniec był pełen ryzyka, ale też odwagi i teatralnego wyczucia.
Z każdą minutą półfinału napięcie rośnie – bo każdy z duetów wie, że to ostatni moment, by zachwycić widzów i jurorów. Finał 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” zapowiada się więc na prawdziwy spektakl emocji, pasji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.