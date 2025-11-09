Ciarki na plecach przeszły widzów „Tańca z gwiazdami”, gdy niespodziewanie Wiktoria Gorodecka runęła w dół podczas występu. To tango nie pozostało niezauważone.

Z odcinka na odcinek emocje w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” rosną jak w najlepszym filmie fabularnym. Po emocjonującym ćwierćfinale na parkiecie pozostało już tylko pięć duetów, które w półfinale staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. To moment, w którym liczy się nie tylko technika i rytm, ale przede wszystkim charakter i odwaga artystyczna.

Na parkiet 17. edycji wchodzą:

Maurycy Popiel i Sara Janicka ,

, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko ,

, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska ,

, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ,

, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każdy z tych duetów doskonale wie, że teraz nie ma już miejsca na błędy. Każdy ruch, spojrzenie i gest może zaważyć na ostatecznym werdykcie. Na tym etapie show nie wystarczy być poprawnym — trzeba zachwycić, zaskoczyć i poruszyć serca widzów.

Półfinałowe zasady: dwa tańce, jeden cel – awans do finału

W półfinale uczestnicy muszą przygotować dwa występy. Pierwszy z nich to choreografia wybrana przez produkcję programu, drugi zaś – autorski taniec opracowany w całości przez parę. To właśnie ta druga prezentacja jest dla wielu uczestników najbardziej osobistym momentem w całej edycji.

To właśnie ten moment, kiedy uczestnicy mogą pokazać, kim są naprawdę jako artyści – podkreślają twórcy programu.

Dozwolone są wszystkie style z wyjątkiem tańca współczesnego. Ta zasada tylko podsyca rywalizację, bo wymusza kreatywność, odwagę i poszukiwanie nowych środków wyrazu.

O tym, kto przejdzie do finału, zdecyduje połączenie punktów od jury i głosów publiczności. Tylko trzy najlepsze duety zatańczą w wielkim finale i staną do walki o Kryształową Kulę – symbol tanecznego mistrzostwa.

Wiktoria Gorodecka w półfinale „Tańca z gwiazdami” runęła w dół

Jednym z najbardziej komentowanych występów wieczoru była emocjonalna choreografia Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczki. Aktorka, znana z perfekcjonizmu i scenicznej ekspresji, postawiła na tango – taniec pełen pasji, napięcia i precyzji.

Ich układ był wyjątkowo trudny technicznie, co od razu dostrzegli jurorzy. Wiktoria i Kamil pokazali niezwykłą synchronizację, kontrolę i dramatyzm, który hipnotyzował od pierwszych taktów muzyki.

Ale to, co wydarzyło się w drugiej części występu, na moment zamroziło całą widownię. W pewnym momencie aktorka nagle runęła w dół, jakby straciła równowagę. Z sali rozległy się westchnienia, a wielu widzów wstrzymało oddech.

Po chwili jednak okazało się, że wszystko było doskonale zaplanowanym elementem choreografii. Przy samym parkiecie czekał na nią partner, który w odpowiednim momencie złapał ją tuż nad ziemią, zamieniając groźnie wyglądający upadek w efektowną, dramatyczną figurę.

Publiczność odetchnęła z ulgą – i natychmiast nagrodziła parę gromkimi brawami.