6. odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Takiego odcinka jeszcze nie było. Kto odpadł?
Relacja na żywo z odcinka.
Emocje w „Tańcu z Gwiazdami” sięgają zenitu! Dziś widzowie zobaczyli szósty odcinek tegorocznej edycji programu, a na parkiecie pojawiło się osiem par, które stanęły przed wyjątkowym wyzwaniem. Odtworzyli kultowe układy taneczne z poprzednich sezonów. To właśnie te choreografie przeszły do historii show i do dziś wspominane są przez fanów jako ikoniczne momenty polskiej wersji „Dancing with the Stars”.
Gwiazdy brylują na ściance „Tańca z Gwiazdami”! W kuluarach Marek Krupski z córką, Anna Głogowska…
30. edycja „Tańca z gwiazdami”. Kto odpadł w 6. odcinku?
Tuż przed szóstym odcinkiem 30. edycji „Tańca z Gwiazdami” z programu musiała wycofać się Maja Bohosiewicz. Aktorka i influencerka nabawiła się bolesnej kontuzji żeber, która uniemożliwiła jej dalszy udział w tanecznych zmaganiach.
Olśniewała w „Tańcu z Gwiazdami”, a potem zniknęła. Tak dziś wygląda Isis Gee!
Pary, które wytrwały do szóstego odcinka „Tańca z gwiazdami”:
- Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka
Para nr 3: Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński
Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
Para nr 5: Aleksander Sikora i Daria Syta
Para nr 7: Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
Para nr 8: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska
Para nr 10: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska
Szósty odcinek otworzyła para numer 1. czyli Maurycy Popiel i Sara Janicka. Odtworzyli kultową rumbę Stefano Terrazzino i Kingi Rusin z 2006 r.
Wówczas Kinga i Stefano dostali 40 punktów, a tym razem Maurycy i Sara – 35.
Druga para to Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, którzy w ubiegłym tygodniu zdobyli max punktów. W szóstym odcinku odtworzyli namiętny taniec Klaudii Halejcio i Tomasza Barańskiego, którzy wówczas nawet pocałowali się na parkiecie. Bagi wziął sobie wyzwanie na poważnie i także pocałował Magdę przed obiektywem.
Paulina Sykut-Jeżyna zapytała o pocałunek, a youtuber odpowiedział jedynie: „No trudny temat, nie możemy zdradzać sekretu naszej choreografii”. Otrzymali 33 punkty.
Następnie na pakiecie zatańczyli Aleksander i Daria, którzy wykonali sambę Janji Lesar i Dawida Kwiatkowskiego z 2014 roku. Otrzymali 28 punktów.
Kolejną parą, która poruszyła widzów, były Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Wioślarka i jej partnerka taneczna po raz kolejny udowodniły, że tworzą duet wyjątkowy: pełen gracji, zrozumienia i niezwykłej techniki. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem. Zdobyli 38 punktów.
Tomasz Karolak nagle przerwał nagrania z Bohosiewicz i Kosińskim! „Możecie być ciszej?”
Taniec Barbary Bursztynowicz wywołał ogromne emocje, nie tylko u publiczności, ale także wśród jurorów. Jej występ poruszył Edytę Górniak, która nie kryła łez wzruszenia. Jednak nie wszyscy byli tak jednomyślni w zachwytach. Iwona Pavlović przypomniała, dlaczego jej opinie w programie budzą respekt: otwarcie przyznała, że aktorka ma jeszcze sporo do poprawy w swojej tanecznej formie. Pozostali jurorzy stanęli w obronie uczestniczki, podkreślając jej zaangażowanie i postępy. Ostatecznie para otrzymała 28 punktów, a o dalszym losie Barbary Bursztynowicz zadecydują widzowie.
Na parkiecie nie brakowało gorących rytmów, wzruszeń i… rekordowych wyników. Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska zdobyli dziś maksymalną liczbę punktów od jury – aż 40! Ich występ oczarował zarówno jurorów, jak i publiczność. Każdy z oceniających przyznał im najwyższą notę, a owacje na stojąco trwały długo po zakończeniu tańca.
Tuż po nich na parkiecie pojawił się Tomasz Karolak, który zatańczył zapowiadaną wcześniej sambę. Przed jego występem Krzysztof Ibisz nie krył entuzjazmu: „Taki uczestnik to dla każdej stacji skarb!” – powiedział prowadzący.
Karolak nie zawiódł, jego taniec pełen był humoru i energii. Po zakończeniu występu Ewa Kasprzyk z uśmiechem przyznała:
– „Rozbawiłeś mnie do łez”. Zdobyli 28 punktów.
Po emocjonującym odcinku przyszedł też czas na trudne chwile. Z programem pożegnali się Olek Sikora i Daria Syta. Ich odejście wywołało wzruszenie zarówno wśród uczestników, jak i jurorów.
Olek nie krył wdzięczności wobec osób, które umożliwiły mu udział w tanecznym show: „Dziękuję Edwardowi Miszczakowi i Ninie Terentiew za zaufanie i tę niezwykłą przygodę. To był piękny czas” – powiedział po ogłoszeniu wyników.
Gosc | 20 października 2025
Karolka dramat
Koealski | 20 października 2025
Jak powiedziała jedna z uczestniczek to teatr nie taniec..
Alicja | 19 października 2025
Nareszcie jurorzy potraktowali Kaczorowska i Rogacewicza uczciwie bo im się to nalezalo