Wówczas Kinga i Stefano dostali 40 punktów, a tym razem Maurycy i Sara – 35.

Szósty odcinek otworzyła para numer 1. czyli Maurycy Popiel i Sara Janicka. Odtworzyli kultową rumbę Stefano Terrazzino i Kingi Rusin z 2006 r.

Tuż przed szóstym odcinkiem 30. edycji „Tańca z Gwiazdami” z programu musiała wycofać się Maja Bohosiewicz. Aktorka i influencerka nabawiła się bolesnej kontuzji żeber, która uniemożliwiła jej dalszy udział w tanecznych zmaganiach.

Emocje w „Tańcu z Gwiazdami” sięgają zenitu! Dziś widzowie zobaczyli szósty odcinek tegorocznej edycji programu, a na parkiecie pojawiło się osiem par, które stanęły przed wyjątkowym wyzwaniem. Odtworzyli kultowe układy taneczne z poprzednich sezonów. To właśnie te choreografie przeszły do historii show i do dziś wspominane są przez fanów jako ikoniczne momenty polskiej wersji „Dancing with the Stars”.

Druga para to Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, którzy w ubiegłym tygodniu zdobyli max punktów. W szóstym odcinku odtworzyli namiętny taniec Klaudii Halejcio i Tomasza Barańskiego, którzy wówczas nawet pocałowali się na parkiecie. Bagi wziął sobie wyzwanie na poważnie i także pocałował Magdę przed obiektywem.

Paulina Sykut-Jeżyna zapytała o pocałunek, a youtuber odpowiedział jedynie: „No trudny temat, nie możemy zdradzać sekretu naszej choreografii”. Otrzymali 33 punkty.

Następnie na pakiecie zatańczyli Aleksander i Daria, którzy wykonali sambę Janji Lesar i Dawida Kwiatkowskiego z 2014 roku. Otrzymali 28 punktów.

Kolejną parą, która poruszyła widzów, były Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Wioślarka i jej partnerka taneczna po raz kolejny udowodniły, że tworzą duet wyjątkowy: pełen gracji, zrozumienia i niezwykłej techniki. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem. Zdobyli 38 punktów.

Taniec Barbary Bursztynowicz wywołał ogromne emocje, nie tylko u publiczności, ale także wśród jurorów. Jej występ poruszył Edytę Górniak, która nie kryła łez wzruszenia. Jednak nie wszyscy byli tak jednomyślni w zachwytach. Iwona Pavlović przypomniała, dlaczego jej opinie w programie budzą respekt: otwarcie przyznała, że aktorka ma jeszcze sporo do poprawy w swojej tanecznej formie. Pozostali jurorzy stanęli w obronie uczestniczki, podkreślając jej zaangażowanie i postępy. Ostatecznie para otrzymała 28 punktów, a o dalszym losie Barbary Bursztynowicz zadecydują widzowie.

Na parkiecie nie brakowało gorących rytmów, wzruszeń i… rekordowych wyników. Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska zdobyli dziś maksymalną liczbę punktów od jury – aż 40! Ich występ oczarował zarówno jurorów, jak i publiczność. Każdy z oceniających przyznał im najwyższą notę, a owacje na stojąco trwały długo po zakończeniu tańca.

Tuż po nich na parkiecie pojawił się Tomasz Karolak, który zatańczył zapowiadaną wcześniej sambę. Przed jego występem Krzysztof Ibisz nie krył entuzjazmu: „Taki uczestnik to dla każdej stacji skarb!” – powiedział prowadzący.

Karolak nie zawiódł, jego taniec pełen był humoru i energii. Po zakończeniu występu Ewa Kasprzyk z uśmiechem przyznała:

– „Rozbawiłeś mnie do łez”. Zdobyli 28 punktów.

Po emocjonującym odcinku przyszedł też czas na trudne chwile. Z programem pożegnali się Olek Sikora i Daria Syta. Ich odejście wywołało wzruszenie zarówno wśród uczestników, jak i jurorów.

Olek nie krył wdzięczności wobec osób, które umożliwiły mu udział w tanecznym show: „Dziękuję Edwardowi Miszczakowi i Ninie Terentiew za zaufanie i tę niezwykłą przygodę. To był piękny czas” – powiedział po ogłoszeniu wyników.