Skolim to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki, który dzięki milionowym wyświetleniom i setkami koncertów zbił milionową fortunę. Teraz jednak do fanów dotarły straszne wieści.

Skolim – jak został milionerem?

Konrad Skolimowski, powszechnie znany pod swoim pseudonimem artystycznym „Skolim” to obecnie jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Przed karierą muzyczną spełniał się w aktorstwie – ma na koncie występy w takich serialach jak „Na Wspólnej” czy „Na dobre i na złe”. Jego największą rolą jest Patryk Pniewski, znany z serialu TVP „Barwy Szczęścia”, w którego Skolimowski wciela się od 2018 roku.

Konradowi zamarzyła się także kariera muzyczna. W 2022 wydał swój przełomowy hit „Wyglądasz idealnie”. Na samym YouTube viralowy utwór zdobył ponad 216 milionów wyświetleń.

ZOBACZ TAKŻE: Rozpacz Bagiego po finale „TzG”. Zapłakany pokazał się fanom