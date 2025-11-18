Włamanie do domu Skolima. Pokazał nagrania z kamer. To oni są poszukiwani
Skolim to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki, który dzięki milionowym wyświetleniom i setkami koncertów zbił milionową fortunę. Teraz jednak do fanów dotarły straszne wieści.
Skolim – jak został milionerem?
Konrad Skolimowski, powszechnie znany pod swoim pseudonimem artystycznym „Skolim” to obecnie jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Przed karierą muzyczną spełniał się w aktorstwie – ma na koncie występy w takich serialach jak „Na Wspólnej” czy „Na dobre i na złe”. Jego największą rolą jest Patryk Pniewski, znany z serialu TVP „Barwy Szczęścia”, w którego Skolimowski wciela się od 2018 roku.
Konradowi zamarzyła się także kariera muzyczna. W 2022 wydał swój przełomowy hit „Wyglądasz idealnie”. Na samym YouTube viralowy utwór zdobył ponad 216 milionów wyświetleń.
Skolim zarobił w tym roku fortunę
Skolim zdecydowanie nie próżnuje – w wakacje grał po kilka koncertów dziennie, a na koncerty często latał helikopterem. Według doniesień Pudelka Skolim z samych koncertów mógł zarobić nawet 4,5 miliona złotych. Niedawno głośno było o otwarciu jego własnej stacji paliw.
Co prawda, wielkie otwarcie rozpoczynamy w listopadzie, natomiast już dzisiaj stacja z Czeremsze jest dostępna, można tankować, można działać (…). Gorąco zapraszam wszystkich do Czeremchy, czekają na Was upominki i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dużo dłużej – mówił w październiku.
Teraz jednak na swoim Instagramie przekazał wstrząsające wiadomości. W jego domu pojawili się włamywacze.
Włamywacze wtargnęli do domu Skolima
Wstrząsające wydarzenia miały miejsce pod Mińskiem Mazowieckim, na posesji należącej do Skolimowskiego. Złodzieje wdarli się tam około godziny 19, jednak ich działania nie były profesjonalne – bardziej przypominały popisy włamywaczy z serii filmów „Kevin sam w domu”. Skolim pokazał fanom zdjęcia z monitoringu.
Tych trzech przygłupów próbowało mnie dziś okraść!
Jeden z bandytów wywalił się na tarasie godzina 19:00 gmina Siennica odjechali starym Audi Bracia i siostry znajdźmy tych którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro!!! – napisał Skolim w swoim poście na Instagramie.
Wokalista zaapelował do służb oraz wszystkich fanów, by pomogli znaleźć mu uchwyconych na kamerze złodziei.
Powiat Miński i cała Polska Udostępniamy !!!
Policja Mińsk Mazowiecki liczę na was
Komentarze natychmiast zapełniły się słowami wsparcia.
- Ale dramat to jest już dno dna
- Oby zostali złapali i odpowiedzieli za swoje czyny
- Trzymam kciuki żeby ich dorwali szybko i uważaj na siebie
- Pajace
- Co za ludzie :/ uważajcie na siebie
- Oby zostali jak najszybciej złapani i odpowiedzieli za swoje czyny
