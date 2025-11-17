Nowe „dziecko” Kasi Cichopek. W sieci aż wrze po tym, co ogłosiła
Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z wydarzeń tego roku. Potem szum wokół Kasi trochę przycichł, by teraz znów było o niej głośno za sprawą jej głośnego ogłoszenia.
Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub
Ten dzień był jednym z najbardziej wyczekiwanych dni tego roku. Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od dawna był przedmiotem wielu spekulacji i plotek. Fani naprawdę długo musieli czekać na oficjalne ogłoszenie daty ślubu dwójki popularnych prezenterów. Świętowanie trwało aż dwa dni i przez pewien czas było najczęściej omawianym wydarzeniem w polskim show-biznesie.
Potem nastąpił medialna cisza – wokół pary skupiało się mniej uwagi, choć ostatnio głośno było o kolejnym spotkaniu Kurzajewskiego i jego byłej żony w sądzie.
ZOBACZ TEŻ: Ujawniono maile Jeffreya Epsteina. Pisał o katastrofie smoleńskiej
Co planują Kurzajewski i Cichopek?
Sporo mówiło się o ich planach na podróż poślubną – jak się okazuje para jest obecnie tak zapracowana, że nie ma na nią czasu. Kasia mówiła o tym w niedawnej rozmowie dla Plejady.
Dużo się dzieje. Mam co weekend wydania „Halo, tu Polsat”, które obligują nas do bycia na miejscu. Marzymy o tym, by polecieć gdzieś daleko, więc potrzebujemy nieco więcej czasu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Długo czekaliśmy na ten dzień, więc poczekamy też na wymarzoną podróż poślubną – wyznała.
Teraz jednak dowiedzieliśmy się nowych wieści – to może być jeden z powodów, dla którego para nie ma obecnie czasu na podróż poślubną.
ZOBACZ TEŻ: Najgłośniejsze romanse w „TzG”. Na parkiecie iskrzyło, a Polacy z wypiekami obserwowali te pary!
Kasia Cichopek zszokowała wszystkich swoim planem na biznes
Jak pochwaliła się w mediach społecznościowych, Kasia Cichopek zamierza teraz podbić kraj swoją własną linią środków czyszczących. Jak przyznaje, pracowała nad projektem „Harmony” przez ponad pół roku.
Nowoczesne, naturalne i probiotyczne środki, które pomagają tworzyć zdrowe środowisko bakteryjne w Twoim domu. Używając naszych produktów, dbasz nie tylko o czystość, ale również o zdrowie swoje, swojej rodziny i domowych czworonogów – opowiadała z entuzjazmem.
Na stronie marki widzimy różne środki czystości – do podłóg, łazienek czy mycia naczyń. Jednak ceny powalają – za półlitrową butelkę środku do mycia łazienki musimy zapłacić 89 złotych, a za płyn do podłóg 85 złotych. Fani w komentarzach nie kryli, że takie ceny są rodem z kosmosu.
Nie należę do osób biednych, ale te ceny to przesada! Za płyn do naczyń w dobie zmywarki 89 zł? Za tą cenę panie mają pół kilo kostek dobrej firmy … to chyba, że pani płyny same myją i sprzątają, to kupię cały karton – czytamy w jednym z nich.
A co Wy sądzicie o takich cenach?
ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska i Rogacewicz ignorują wszystkich na planie „Tańca z gwiazdami”? Szokujące doniesienia z produkcji