Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z wydarzeń tego roku. Potem szum wokół Kasi trochę przycichł, by teraz znów było o niej głośno za sprawą jej głośnego ogłoszenia.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub

Ten dzień był jednym z najbardziej wyczekiwanych dni tego roku. Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od dawna był przedmiotem wielu spekulacji i plotek. Fani naprawdę długo musieli czekać na oficjalne ogłoszenie daty ślubu dwójki popularnych prezenterów. Świętowanie trwało aż dwa dni i przez pewien czas było najczęściej omawianym wydarzeniem w polskim show-biznesie.

Potem nastąpił medialna cisza – wokół pary skupiało się mniej uwagi, choć ostatnio głośno było o kolejnym spotkaniu Kurzajewskiego i jego byłej żony w sądzie.

