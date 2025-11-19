Nawigacja

Wójtowa z „Rancza” na premierze. Arlak w obcisłych skórach na ściance. Odważnie!

Violetta Arlak, fot. AKPA/KAPiF Violetta Arlak, fot. AKPA/KAPiF
Violetta Arlak zyskała największą popularnością, dzięki roli Wójtowej w serialu „Ranczo”. Teraz aktorka pokazała się w odważnej kreacji na ściance. Skórzana spódnica robi wrażenie.

Polacy pokochali „Ranczo”

Serial „Ranczo” to jeden z największych i najbardziej lubianych fenomenów polskiej telewizji, który przez lata gromadził przed ekranami miliony widzów. Jego siła tkwi w genialnym połączeniu satyry społecznej z ciepłą opowieścią o życiu polskiej prowincji, wolnej od wielkomiejskiego zgiełku. Ukazując perypetie mieszkańców fikcyjnej wsi Wilkowyje, serial z humorem i dystansem portretował Polaków, obnażając przywary narodowe, ale też celebrując sąsiedzką wspólnotę, zaradność i lokalną politykę.

Charakterystyczne postacie, takie jak Wójt i Ksiądz (których obu zagrał Cezary Żak), ambitna Lucy, czy panowie z ławeczki, stały się ikonami popkultury, a ich powiedzenia weszły do języka potocznego. „Ranczo” zyskało miano kultowego, ponieważ potrafiło w dowcipny sposób poruszać ważne tematy – od korupcji i dylematów wiary, po przemiany obyczajowe i polityczne, stając się nie tylko rozrywką, ale i lustrem dla polskiego społeczeństwa.

Kariera Violetty Arlak

Kariera Violetty Arlak, polskiej aktorki teatralnej, filmowej i telewizyjnej, jest naznaczona wytrwałością i charakterystycznymi rolami. Pomimo trzykrotnego niepowodzenia w dostaniu się do szkoły teatralnej, z powodzeniem rozpoczęła pracę w teatrze w 1992 roku, debiutując w krakowskim Teatrze 38, a następnie przez lata była związana z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Jej kinowy debiut miał miejsce w nagradzanym filmie Doroty Kędzierzawskiej „Nic”, a później zagrała m.in. w cenionym obrazie „Cześć, Tereska”. Największą popularność i rozpoznawalność przyniosła jej rola wójtowej Haliny Kozioł w kultowym serialu „Ranczo”, a także rola ekspedientki Kwaśniakowej w „M jak Miłość”. Jest aktorką docenianą za role komediowe, lecz ma na koncie liczne kreacje zarówno w filmach, jak i serialach oraz na deskach teatrów w całej Polsce.

Serialowa Wójtowa pokazała się teraz na premierze filmowej. Aż trudno odwrócić wzrok.

Arlak pozuje na ściance w odważnej skórze

Dziś odbyła się premiera filmu „Genialny pomysł”, która przyciągnęła tłumy gwiazd. Wśród obecnych pojawili się m.in. Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, Barbara Kurdej-Szatan oraz Beata Olga Kowalska. Największe wrażenie zrobiła jednak Violetta Arlak.

Serialowa Wójtowa zaprezentowała się na ściance w wyjątkowym, czarnym nakryciu głowy przypominającym wianek z kwiatów. Do stylizacji wybrała ciemny, cekinowy top z głębokim dekoltem, który połączyła z czarną, ołówkową spódnicą ze skóry. Całość uzupełniła dodatkami – wstążką na szyi i elegancką kopertówką. Jej figura została doskonale podkreślona, a mimo upływu lat Arlak prezentuje się po prostu fenomenalnie.

Violetta Arlak, fot. KAPiF
