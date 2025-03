Ekspresowe małżeństwa w show-biznesie! Sandra Kubicka i Baron to dopiero początek listy!

Katarzyna Warnke i jej pierwsze małżeństwo

Aktorka była żoną swojego licealnego kolegi zaledwie rok. Sama przyznała, że już na ślubie czuła, że to nie ma sensu.

,,Czuć było, że to nie ma żadnych szans. To było fatalne. To nie miało prawa się nie udać. (…) Kompletnie polegliśmy i po roku nie było czego ratować” — wyznała niedawno w podkaście u Żurnalisty.