Zillmann ze łzami w oczach o porażce w „TzG”. Dopiero teraz ujawniła szokujące fakty
Katarzyna Zillmann odpadła tuż przed wielkim finałem „Tańca z Gwiazdami”. Jej odejście z tanecznego formatu Polsatu wywołało w widzach wiele emocji. Niektórzy stwierdzili, że słusznie odpadła sportsmenka, inni byli zawiedzeni decyzją jurorów. To oni zadecydowali, że z show pożegnali się Katarzyna Zillmann i Tomasz Karolak. Teraz wioślarka po przerwie zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Nagle wzruszenia odebrało jej mowę!
Katarzyna Zillmann zasmucona porażką w „Tańcu z Gwiazdami”. Padły szczere słowa!
Katarzyna Zillmann wróciła do codzienności po odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”. Jednak nawet w czasie zakupów w popularnym dyskoncie nie może opędzić się od fanów i miłośników jej talentu. Katarzyna Zillmann nie kryła się z tym, że słowa otuchy bardzo jej teraz pomogły i jedno z wyznań matki jej fanki doprowadziło ją do łez:
Czy boli? Tak, boli jak cholera. Czy czuję się, jakbym przegrała igrzyska? Być może, ale całe szczęście medal jest dalej ze mną. Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko — podsumowała Katarzyna Zillmann.
Czy boli? Tak, boli jak cholera. Czy czuję się jakbym przegrała Igrzyska? Być może, ale całe szczęście medal jest dalej ze mną.
Katarzyna Zillmann usłyszała to od matki jednej z fanek. Wzruszenie odebrało jej głos
Katarzyna Zillmann w dalszej części nagrania, które udostępniła na TikToku, zdradziła, że jedna z matek jej bliskiej fanki podziękowała jej za udział w „Tańcu z Gwiazdami”. To dzięki sportsmence zaczęła wierzyć w siebie i nabrała dużej pewności siebie:
Mogłam być tą reprezentacją, której mi brakowało i mogłam dotrzeć do serc wielu ludzi… Wzrok matki, która mówi, że jej córka jest w takiej samej sytuacji i widzi tę nadzieję we mnie, to dla mnie jest więcej niż kryształowa kula. Naprawdę. Bądźcie tacy, jacy chcecie — podsumowała poruszona.
Katarzyna Zillmann odpadła z „Tańca z Gwiazdami”. Internauci od razu ją pokochali!
Po porażce Katarzyny Zillmann w 'Tańcu z Gwiazdami” pojawiło się w sieci mnóstwo komentarzy. Fani nie szczędzili jej komplementów i podziękowali jej za udział w show Polsatu. Padło wiele czułych słów:
- Ja bym takiej ilości hejtu nie zniósł, jesteś naszą współczesną siłaczką. Chcemy cię więcej wszędzie.
- Dla mnie jesteś wygraną.
- Inni wypadają z „Tańca z Gwiazdami” i obraza się jeszcze. Mówią: „Czemu ja?”, itp. Kasia jest szczęśliwa. Cieszy się życiem i cieszy się z małych rzeczy. Brawo Kasiu.
- Kasiu, jesteś najlepsza! Jak dla mnie wygrałaś — pisali internauci.