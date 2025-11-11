Katarzyna Zillmann odpadła tuż przed wielkim finałem „Tańca z Gwiazdami”. Jej odejście z tanecznego formatu Polsatu wywołało w widzach wiele emocji. Niektórzy stwierdzili, że słusznie odpadła sportsmenka, inni byli zawiedzeni decyzją jurorów. To oni zadecydowali, że z show pożegnali się Katarzyna Zillmann i Tomasz Karolak. Teraz wioślarka po przerwie zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Nagle wzruszenia odebrało jej mowę!

Katarzyna Zillmann wróciła do codzienności po odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”. Jednak nawet w czasie zakupów w popularnym dyskoncie nie może opędzić się od fanów i miłośników jej talentu. Katarzyna Zillmann nie kryła się z tym, że słowa otuchy bardzo jej teraz pomogły i jedno z wyznań matki jej fanki doprowadziło ją do łez:

Czy boli? Tak, boli jak cholera. Czy czuję się, jakbym przegrała igrzyska? Być może, ale całe szczęście medal jest dalej ze mną. Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko — podsumowała Katarzyna Zillmann.

