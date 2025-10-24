Agnieszka Woźniak-Starak od lat jest wielką miłośniczką zwierząt i walczy o ich prawa. Dziennikarka wielokrotnie opowiadała o tym, że z powodów etycznych jest na diecie wegetariańskiej. Oprócz tego jest teraz mocno zaangażowana w ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zobaczyła Krzysztofa Rutkowskiego w naturalnym odzieniu, to nie kryła złości.

Agnieszka Woźniak-Starak oburzona Krzysztofem Rutkowskim. Zapozował w naturalnym futrze

Agnieszka Woźniak-Starak często zabiera głos w sprawie ochrony zwierząt. 22 października dziennikarka nie kryła zdziwienia, gdy zobaczyła Krzysztofa Rutkowskiego w ogromnym, naturalnym futrze. Opatrzyła jego zdjęcie kilkoma wymownymi słowami:

Kiedy zastanawiasz się, kto w 2025 roku nosi jeszcze naturalne futra i nagle widzisz to… #KarolNieWetuj #CzasNaZakaz — napisała dziennikarka w relacji na Instagramie. 

Jej InstaStory szybko zrepostowało Vogule Poland. Influencerzy do zdjęcia z Krzysztofem Rutkowskim dodali sarkastyczny napis. Następnie w opisie pod zdjęciem poparli słowa Agnieszki Woźniak-Starak i również poparli projekt ustawy o całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra:

Przeciętna celebrytka mówiąca jak jej ciężko be like — napisało Vogule Poland. 

To nie pierwszy raz, kiedy Agnieszka Woźniak-Starak jest oburzona dozwoloną hodowlą zwierząt na futra naturalne. Niedawno dziennikarka gościła w programie porannym TVP „Pytanie na Śniadanie”, gdzie wyraziła jasno swoje stanowisko w tej kwestii:

Nie ma sensu, żeby maltretować zwierzęta. Kto dziś nosi futra? Umówmy się, to już obciach — powiedziała w „Pytaniu na Śniadanie”. 

Krzysztof Rutkowski, fot. Instagram/Vogule Poland.

