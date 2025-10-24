Agnieszka Woźniak-Starak od lat jest wielką miłośniczką zwierząt i walczy o ich prawa. Dziennikarka wielokrotnie opowiadała o tym, że z powodów etycznych jest na diecie wegetariańskiej. Oprócz tego jest teraz mocno zaangażowana w ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zobaczyła Krzysztofa Rutkowskiego w naturalnym odzieniu, to nie kryła złości.

Ruszył proces przeciwko Andrzejowi Dudzie. Były prezydent stanął dziś przed sądem

Agnieszka Woźniak-Starak oburzona Krzysztofem Rutkowskim. Zapozował w naturalnym futrze

Agnieszka Woźniak-Starak często zabiera głos w sprawie ochrony zwierząt. 22 października dziennikarka nie kryła zdziwienia, gdy zobaczyła Krzysztofa Rutkowskiego w ogromnym, naturalnym futrze. Opatrzyła jego zdjęcie kilkoma wymownymi słowami:

Kiedy zastanawiasz się, kto w 2025 roku nosi jeszcze naturalne futra i nagle widzisz to… #KarolNieWetuj #CzasNaZakaz — napisała dziennikarka w relacji na Instagramie.

Agnieszka Warchulska zaatakowana kamieniami na Wilanowie! „Usłyszałam: Zdechnij, s***o”