Agnieszka Woźniak-Starak oburzona zachowaniem Rutkowskiego. „Czas na zakaz!”
Nie gryzła się w język.
Agnieszka Woźniak-Starak od lat jest wielką miłośniczką zwierząt i walczy o ich prawa. Dziennikarka wielokrotnie opowiadała o tym, że z powodów etycznych jest na diecie wegetariańskiej. Oprócz tego jest teraz mocno zaangażowana w ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zobaczyła Krzysztofa Rutkowskiego w naturalnym odzieniu, to nie kryła złości.
Agnieszka Woźniak-Starak oburzona Krzysztofem Rutkowskim. Zapozował w naturalnym futrze
Agnieszka Woźniak-Starak często zabiera głos w sprawie ochrony zwierząt. 22 października dziennikarka nie kryła zdziwienia, gdy zobaczyła Krzysztofa Rutkowskiego w ogromnym, naturalnym futrze. Opatrzyła jego zdjęcie kilkoma wymownymi słowami:
Kiedy zastanawiasz się, kto w 2025 roku nosi jeszcze naturalne futra i nagle widzisz to… #KarolNieWetuj #CzasNaZakaz — napisała dziennikarka w relacji na Instagramie.
Jej InstaStory szybko zrepostowało Vogule Poland. Influencerzy do zdjęcia z Krzysztofem Rutkowskim dodali sarkastyczny napis. Następnie w opisie pod zdjęciem poparli słowa Agnieszki Woźniak-Starak i również poparli projekt ustawy o całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra:
Przeciętna celebrytka mówiąca jak jej ciężko be like — napisało Vogule Poland.
To nie pierwszy raz, kiedy Agnieszka Woźniak-Starak jest oburzona dozwoloną hodowlą zwierząt na futra naturalne. Niedawno dziennikarka gościła w programie porannym TVP „Pytanie na Śniadanie”, gdzie wyraziła jasno swoje stanowisko w tej kwestii:
Nie ma sensu, żeby maltretować zwierzęta. Kto dziś nosi futra? Umówmy się, to już obciach — powiedziała w „Pytaniu na Śniadanie”.
Anonim | 25 października 2025
Zastanawiam sie czasami co ten Pan pseudo,, dedektyw” by zrobil aby byc zauwazonym….?????? Nie reprezentuje seoja osoba NIC!!!!!!!! ale juz sam wyglond( HALLOWEEN 👻!!!!!) i to siano na glowie!!!!!😂😱Tym tez potrafi trafic na pierwsze strony ,, gazet”
Anka | 25 października 2025
To niech nie nosi futer a innym da wybor!