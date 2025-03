Doda od dłuższego czasu poszukuje archiwalnych zdjęć i filmów do serialu dokumentalnego, który pojawi się na platformie Amazon Prime jeszcze w tym roku. Wokalistka w wielu wywiadach podkreślała, że bardzo zależy jej na udziale nie tylko osób, które miło ją wspominają, ale także jej wrogów. Okazuje się, że wokalistka wysyłała zaproszenie do produkcji Agnieszce Woźniak-Starak, ale ta go nie przyjęła. Czy artystka będzie próbowała jeszcze raz się z nią pogodzić? Padła zaskakująca odpowiedź.

Piosenkarka została zapytana przez reporterkę portalu Party o to, czy widzi w przyszłości szansę na to, żaby pojednać się z dziennikarką. Panie są ze sobą skonfliktowane od momentu, gdy przed laty w programie „Na językach” Agnieszka Woźniak-Staraka opowiadała o życiu prywatnym jej ojca, który w przeszłości miał romans. Wokalistka do dziś nie może wybaczyć kobiecie, że mówiła o życiu intymnym jej rodziców, którzy nie są osobami publicznymi:

Ale dlaczego to ja mam widzieć szansę na pojednanie? Przecież ja nie obrażałam nikogo — podsumowała Doda.



