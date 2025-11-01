Miliony na koncie, a na grób aż smutno patrzeć. Pomnik Woźniaka-Starka zapomniany na Powązkach

Symboliczny grób Piotra Woźniaka-Staraka na Powązkach

Piotr Woźniak-Starak zmarł tragicznie w nocy z 17 na 18 sierpnia 2019 roku. Cała Polska żyła wtedy poszukiwaniami ciała, które zostało znalezione dopiero po czterech dniach. Dziennikarka -Agnieszka Woźniak Starak, która straciła tego dnia ukochanego męża, jakiś czas po tragedii opowiedziała w mediach społecznościowych o tym dniu.

„17 sierpnia wieczorem byliśmy z moimi rodzicami na kolacji. W nocy 18 sierpnia zginął mój Mąż. 18 sierpnia to dzień urodzin mojego taty, mieliśmy spędzić go wszyscy razem. Nie zdążyliśmy. Piotrek miał na Mazurach mnóstwo znajomych, uwielbiał pływać motorówką w nocy. Ja nie, dlatego zostałam w domu i poszłam spać. Tak, był szalony i zapłacił za to najwyższą cenę. O 5 rano obudził mnie telefon, że Piotrek zaginął” – przekazała Agnieszka Woźniak-Starak.