„Szon Patrol” – o tym „trendzie” w ostatnich tygodniach mówi cała Polska. Zjawisko, które zaczęło się wśród nastolatków, wzbudza coraz większe emocje. Coraz częściej głos w sprawie zabierają nie tylko rodzice, ale też znane osoby publiczne. Naszemu reporterowi udało się porozmawiać na ten temat z Katarzyną Warnke i Agnieszką Woźniak-Starak. Ich słowa nie pozostawiają złudzeń.

Katarzyna Warnke i Agnieszka Woźniak – Starak ostro o SZON PATROLU

„Szon Patrol” to nazwa trendu, który rozprzestrzenił się wśród polskich nastolatków. Polega na tym, że chłopcy w grupie „patrolują” korytarze i w specyficzny, nieprzyjemny sposób zaczepiają dziewczyny, komentując ich wygląd, ubiór czy zachowanie. W zamyśle ma to być „zabawne”, w praktyce jednak jest formą upokarzania i presji. W sieci szybko zaczęto porównywać to do internetowego bullyingu, tylko przeniesionego do świata offline.

Aktorka Katarzyna Warnke nie kryje oburzenia, ale mówi o tym z ogromną szczerością i spokojem:

„Ja bym powiedziała tym chłopcom, że to jest niegodne mężczyzny, jeśli kiedyś chcą się nim stać, że to jest po prostu wyraz słabości, a nie siły. Super jest podejść do dziewczyny i z nią pogadać i w fajny, miły sposób zwrócić jej uwagę, ale może ona nie będzie sobie tego życzyła. Mnie się wydaje, że dobrze by było pomyśleć o tym, żeby dziewczyny trochę wyhamowały, bo to je postarza. Ale to wszystko musi być z czułością robione” – tłumaczy.

Agnieszka Woźniak- Starak była jeszcze bardziej dosadna. Jej porównanie robi wrażenie:

Wydaje się, że takie rzeczy dzieją się w Afganistanie… nie no straszne. Przerażające jest to, że dzieci robią to sobie nawzajem. Ale też przerażające jest to, skąd oni wzięli te pomysły i jak na to wpadli, bo zazwyczaj to gdzieś musi iść z domu. Jakieś inspiracje, o czym rozmawiają rodzice w domu… To jest dla mnie nie do pojęcia, bo dorastałam w zupełnie innych czasach. Współczuję dzisiejszym dzieciom, bo mam wrażenie, że borykają się z naprawdę wieloma problemami i że ten świat stał się bardziej skomplikowany niż kiedyś.

„Szon Patrol” staje się poważnym tematem nie tylko w mediach, ale też w szkołach i wśród psychologów. Eksperci ostrzegają, że dla wielu nastolatek takie „zaczepki” mogą mieć realne, negatywne konsekwencje psychiczne.

Tymczasem coraz więcej gwiazd decyduje się zabrać głos, licząc, że ich słowa trafią do młodych ludzi.